Warszawa sparaliżowana? Plac Bankowy w remoncie, kierowcy utkną w korkach
Plac Bankowy w Warszawie zmienia swoje oblicze. Trwa szeroko zakrojony remont, który ma przywrócić temu miejscu bardziej przyjazny i zielony charakter. Od poniedziałku prace wchodzą w kolejny etap – drogowcy wprowadzą nowe ograniczenia w ruchu, a kierowcy muszą przygotować się na zwężenie jezdni alei „Solidarności” w kierunku tunelu Trasy W-Z.
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany
Plac Bankowy w Warszawie przechodzi jedną z największych metamorfoz ostatnich lat. Od poniedziałku wschodnia część placu, w rejonie Błękitnego Wieżowca, wejdzie w nową fazę remontu. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu i kolejne utrudnienia dla kierowców.
Zielona przemiana placu
Przebudowa placu Bankowego rozpoczęła się etapami już w 2023 roku. Najpierw odnowiono nawierzchnię wschodniej jezdni, wybudowano drogę dla rowerów i posadzono nowe drzewa. Kolejne miesiące przyniosły zmiany w rejonie Elektoralnej, gdzie pojawiły się dodatkowe nasadzenia i nowa nawierzchnia. W tym roku roboty objęły między innymi okolice pomnika Juliusza Słowackiego, gdzie zieleń wzbogacono o kilkanaście drzew, byliny i kwiaty.
Latem prace przeniosły się na drugą stronę placu – w okolice Błękitnego Wieżowca oraz pomnika prezydenta Stefana Starzyńskiego. To tam powstają nowe skwery i rabaty, a przestrzeń wypełnia się kolejnymi nasadzeniami, w tym hortensjami bukietowymi, trawami ozdobnymi i różami.
Zwężenie jezdni w alei „Solidarności”
Najbliższe dni oznaczają jednak spore zmiany dla kierowców. W poniedziałek, około godziny 7 rano, drogowcy zamkną lewy pas jezdni alei „Solidarności” w kierunku tunelu Trasy W-Z. Wygrodzenia pojawią się przed skrzyżowaniem z placem Bankowym i ulicą Andersa oraz przy wspólnym przystanku autobusowo-tramwajowym. Do września kierowcy będą mogli poruszać się w tym rejonie tylko jednym pasem.
Mniej betonu, więcej zieleni
Docelowo cały plac ma zyskać zupełnie nowy charakter – mniej betonu, więcej zieleni i przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Chodniki z kostki betonowej zostaną wymienione na granitowe płyty, powiększone będą rabaty kwiatowe, a całość uzupełnią szpalery drzew. W tym roku przybędzie ich około 30. Według zapowiedzi ratusza, cała inwestycja ma zakończyć się jeszcze jesienią 2025 roku, a plac Bankowy stanie się jedną z wizytówek zielonej Warszawy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.