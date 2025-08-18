Warszawa sparaliżowana remontami. Kierowców i pasażerów czekają poważne utrudnienia
Warszawiaków czeka wyjątkowo trudny tydzień na drogach. Ruszyły kolejne remonty – od Wisłostrady, przez most Poniatowskiego, po Marszałkowską – a utrudnienia odczują zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.
Poniedziałek okazał się wyjątkowo trudnym dniem dla warszawiaków. Po długim weekendzie drogowcy ruszyli z kolejnymi etapami prac remontowych w stolicy. Utrudnienia pojawiły się na kluczowych trasach, m.in. na Wisłostradzie, moście Poniatowskiego, ulicy Senatorskiej, Broniewskiego czy w rejonie placu Hallera. Problemy dotknęły nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.
Wisłostrada w remoncie
Największe utrudnienia czekają kierowców korzystających z Wisłostrady. W rejonie Cytadeli rozpoczęto wymianę nawierzchni drugiej nitki. Od ulicy Krasińskiego do Wenedów w stronę Mokotowa kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas, wyznaczony na jezdni prowadzącej zwykle w stronę Bielan. Na północ utrzymano dwa pasy. Z Krasińskiego można skręcić tylko w lewo, a z Wenedów wyłącznie w prawo. Prace mają potrwać do końca sierpnia.
Zmiany dotknęły także pasażerów komunikacji. Autobusy linii 185 w stronę Ursynowa kursują objazdem przez Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską i Sanguszki.
Senatorska i Miodowa zamknięte
Równolegle drogowcy wymieniają nawierzchnię ulicy Senatorskiej. Od rana kierowcy nie przejadą z placu Teatralnego do Miodowej. Objazd poprowadzono ulicami Andersa i Świętojerską. Autobusy linii 518 kończą kursy na pętli Esperanto. Zmiany potrwają do piątku, 22 sierpnia.
Prace na moście Poniatowskiego
Utrudnienia dotyczą również mostu Poniatowskiego. Rano zamknięto prawy pas w stronę Pragi-Południe – od Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas, ale zjazd na Wisłostradę i wjazd na most pozostają otwarte. Remont dylatacji potrwa do końca wakacji.
Zamknięta Broniewskiego i plac Hallera
Od poniedziałku całkowicie zamknięto ulicę Broniewskiego na odcinku od Krasińskiego do placu Grunwaldzkiego. Objazdy wyznaczono ulicami Popiełuszki i Powązkowską. Prace potrwają pięć dni.
Ciepłownicy rozpoczęli też naprawę instalacji przy placu Hallera. Do piątku zamknięta pozostanie jezdnia wyjazdowa z placu na ulicę Jagiellońską. Zmieniono trasy autobusów 170 oraz nocnych N03, N14 i N64 – pojadą przez Dąbrowszczaków i Szanajcy.
Marszałkowska z kolejnymi zwężeniami
Od wtorku rusza kolejny etap remontu torowiska na Marszałkowskiej. Jezdnia w kierunku placu Bankowego zostanie zwężona do jednego pasa – od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do skrzyżowania z Sienkiewicza. Warszawiaków czeka więc tydzień pełen korków, objazdów i opóźnień w komunikacji. Drogowcy apelują o cierpliwość i korzystanie z transportu publicznego tam, gdzie to możliwe.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.