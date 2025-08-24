Warszawa uczciła Dzień Niepodległości Ukrainy. Hymn i podziękowania dla Polski
W Warszawie odbyły się obchody 34. Dnia Niepodległości Ukrainy, podczas których pod siedzibą Fundacji Ukraiński Dom kilkadziesiąt osób zaśpiewało hymn i oddało hołd poległym obrońcom. Jak podaje PAP, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności ukraińskiej, polscy przyjaciele, dyplomaci i działacze, a wydarzeniu towarzyszyły słowa wdzięczności dla Polski za okazywaną solidarność.
W niedzielę w Warszawie społeczność ukraińska wraz z polskimi przyjaciółmi, dyplomatami i działaczami obchodziła 34. rocznicę proklamowania niepodległości Ukrainy. Pod siedzibą Fundacji Ukraiński Dom kilkadziesiąt osób odśpiewało hymn narodowy i oddało hołd poległym obrońcom kraju minutą ciszy. Wydarzenie stało się okazją do podkreślenia solidarności, wdzięczności oraz siły wspólnoty, jaka tworzy się wokół walczącej Ukrainy także poza jej granicami.
Wsparcie i jedność w Warszawie
„Musimy być silnym zapleczem dla tych, którzy walczą za Ukrainę” – podkreśliła Myroslava Keryk, prezeska Fundacji Ukraiński Dom. Zaznaczyła, że 34 lata niepodległości dają narodowi ukraińskiemu poczucie wolności i siłę, a emigracyjna społeczność jest integralną częścią tego dziedzictwa.
W imieniu Ambasady Ukrainy głos zabrała pierwsza sekretarz Larysa Sydorenko, która dziękowała wszystkim za pielęgnowanie języka, kultury i tradycji także poza granicami kraju. Podczas uroczystości rozbrzmiały również emocjonalne okrzyki wdzięczności skierowane do Polski za jej nieustanne wsparcie i solidarność w czasie wojny. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji skautowej Płast.
34. rocznica niepodległości
Ukraina obchodziła w niedzielę 34. rocznicę Aktu Niepodległości, uchwalonego 24 sierpnia 1991 roku. Z tej okazji prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie, w którym zaznaczył, że choć kraj jeszcze nie zwyciężył w wojnie z Rosją, to na pewno jej nie przegrywa. „Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje” – mówił, wskazując na armię, nowoczesne technologie i doświadczenie odporności jako filary narodowej siły.
Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym podkreślił: „Bądź silna, Ukraino. Koniec z gułagiem, koniec z Wielkim Głodem, koniec z rusyfikacją. Chwała Ukrainie”.
Ukraiński Dom w Warszawie
Fundacja Ukraiński Dom, dawniej działająca pod nazwą „Nasz Wybór”, od 2009 roku wspiera społeczność ukraińską w Polsce. Od 2014 roku prowadzi działalność w stolicy, organizując wydarzenia kulturalne i edukacyjne, ułatwiające integrację i budujące mosty między Polakami a Ukraińcami. Jesienią 2022 roku fundacja przyjęła obecną nazwę, podkreślającą jej rolę jako miejsca spotkań i centrum wsparcia dla Ukraińców w Polsce.
