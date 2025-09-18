Warszawa uruchamia specjalny dyżur! Każdy uczeń może tu przyjść z problemem
Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich wrócił do pracy po wakacjach. Od września znów prowadzi stacjonarne dyżury, podczas których uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zgłaszać swoje problemy i szukać wsparcia w sprawach związanych z prawami uczniów.
Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich znów pełni dyżury. Uczniowie mogą zgłaszać swoje problemy
Po wakacyjnej przerwie wznowione zostały stacjonarne dyżury Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. To miejsce, gdzie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą zgłosić się po pomoc w sprawach związanych z przestrzeganiem praw uczniowskich. Rzecznik, którym od 2022 roku jest Damian Jaworek, zajmuje się również działaniami edukacyjnymi i wspiera szkolnych rzeczników w placówkach.
Czym zajmuje się Rzecznik?
Głównym zadaniem rzecznika jest dbanie o prawa i dobrostan uczniów warszawskich szkół. Interweniuje w przypadkach łamania praw, przeciwdziała dyskryminacji i wspiera szkoły w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. W swojej pracy współpracuje z dyrekcjami, nauczycielami, samorządami uczniowskimi i radami rodziców.
Przy rzeczniku działa także zespół ekspercki, w którym zasiadają przedstawiciele Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, specjaliści z instytucji edukacyjnych oraz eksperci dobierani w zależności od rodzaju sprawy.
Debaty, spotkania i edukacja
Warszawski Rzecznik nie ogranicza się do interwencji. Prowadzi również działania edukacyjne – organizuje debaty o prawach uczniowskich, spotyka się z młodzieżą w szkołach i wspiera szkolnych rzeczników, którzy działają już w 63 proc. warszawskich placówek. Oferuje im szkolenia, konsultacje i wymianę doświadczeń.
Współpracuje także z młodzieżowymi radami dzielnic, innymi miejskimi rzecznikami oraz organizacjami pozarządowymi. Regularnie bierze udział w wydarzeniach obywatelskich i młodzieżowych.
Najczęstsze pytania od uczniów
Do rzecznika najczęściej trafiają pytania dotyczące systemu oceniania – zasad poprawiania sprawdzianów, liczby testów w danym tygodniu czy interpretacji szkolnych statutów. Uczniowie pytają też o regulaminy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i kwestie związane z wyglądem.
Na stronie internetowej dostępna jest zakładka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, co ma ułatwić młodzieży odnalezienie się w szkolnych przepisach.
Dyżury po wakacjach
Od 4 września 2025 roku rzecznik wznowił stacjonarne dyżury. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16:00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej 4. Rzecznik umawia się także na spotkania bezpośrednio w szkołach – po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.