Warszawiacy donoszą o helikopterach! Wojsko potwierdza manewry
Wojskowe śmigłowce od rana krążą nad Warszawą, wzbudzając zaniepokojenie mieszkańców. Żandarmeria Wojskowa uspokaja – to tylko zaplanowane ćwiczenia, które potrwają do piątku i obejmują kilka dzielnic stolicy.
Wojskowe śmigłowce nad Warszawą. Ćwiczenia wzbudziły poruszenie mieszkańców
W czwartek nad Warszawą można było zobaczyć i usłyszeć wojskowe śmigłowce, które krążyły nad kilkoma dzielnicami stolicy. Choć widok maszyn z uzbrojonymi antyterrorystami zaniepokoił część mieszkańców, wojsko uspokaja – to jedynie planowe ćwiczenia.
Zaskoczeni mieszkańcy
Pierwsze nagrania i zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych już w środę. Informacje o krążących helikopterach trafiły także do redakcji Kontakt 24. Jeden z czytelników relacjonował sytuację z Woli:
– „Ulica Ordona, helikoptery z antyterrorystami, widać broń długą wystającą z pokładu. Dwa krążyły kilka minut nad blokiem, jeden na chwilę wylądował za hangarem, trzeci wisiał w oddali” – opisywał świadek zdarzenia.
Ćwiczenia potrwają kilka dni
Jak informują użytkownicy skupieni wokół Lotniska Babice, manewry rozpoczęły się 8 września i potrwają do 12 września. Ćwiczenia realizowane są m.in. nad Tarchominem, Białołęką, Rembertowem, Wolą i Żoliborzem.
Oficjalne potwierdzenie
Rzecznik Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej, mjr Tomasz Wiktorowicz, potwierdził, że obserwowane loty są częścią zaplanowanych działań szkoleniowych. – „Rzeczywiście, są to ćwiczenia. Śmigłowce można zobaczyć nad kilkoma dzielnicami stolicy. Nie zawsze istnieje potrzeba wcześniejszego zapowiadania tego typu działań” – wyjaśnił.
Codzienność dużego miasta
Eksperci podkreślają, że podobne ćwiczenia są rutynowym elementem przygotowania wojska do działań w warunkach miejskich i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Warszawiacy mogą więc jeszcze do końca tygodnia spodziewać się widoku wojskowych maszyn w powietrzu.
