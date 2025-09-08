Warszawiacy muszą się przygotować – paraliż ulic w Śródmieściu już jutro. Będą objazdy i utrudnienia
Wtorek, 9 września, przyniesie poważne utrudnienia w centrum Warszawy. Zgłoszone zgromadzenie publiczne i zaplanowany przemarsz spowodują zmiany w kursowaniu autobusów oraz możliwe korki w rejonie Alej Ujazdowskich i ul. Wiejskiej. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że linie 107, 116, 118, 159, 166, 180 oraz 503 mogą zostać skierowane na objazdy.
Gdzie i kiedy rozpocznie się przemarsz?
Zgromadzenie ma wystartować o godz. 11:45 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (Aleje Ujazdowskie 1/3). Następnie uczestnicy przemarszu przejdą Alejami Ujazdowskimi, skręcą w ul. J. Matejki i zakończą protest przed budynkiem Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 4/6/8. Organizatorzy zaplanowali zakończenie wydarzenia około godziny 15:00.
Objazdy i zmiany w kursowaniu autobusów
W przypadku czasowego zablokowania przejazdu przez główne arterie, autobusy zostaną przekierowane na najbliższe przejezdne ulice. Zmiany dotyczą przede wszystkim autobusów linii:
-
107
-
116
-
118
-
159
-
166
-
180
-
503
ZTM apeluje do pasażerów, by w miarę możliwości korzystali z metra oraz planowali swoje trasy z wyprzedzeniem, korzystając z aplikacji mobilnych i komunikatów online.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Wtorkowe godziny przedpołudniowe i popołudniowe mogą być wyjątkowo trudne dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej oraz pracowników urzędów i firm w centrum Warszawy. Władze apelują o cierpliwość i wyrozumiałość – oraz przypominają o alternatywnych trasach przejazdu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.