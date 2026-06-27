Warszawiacy ruszą do Biedronki. Tylko jeden dzień na zakupy z rabatem aż 70%

27 czerwca 2026 12:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy, którzy planują zakupy ubrań, tekstyliów lub dodatków do domu, mogą sporo zaoszczędzić. Biedronka przygotowała jednodniową akcję promocyjną, w ramach której na wybrane produkty będzie można otrzymać 70 proc. rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie w niedzielę, 28 czerwca.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak skorzystać z promocji?

Zasady są proste. Wystarczy kupić dwa produkty promocyjne. Tańszy z nich zostanie objęty rabatem w wysokości 70 proc.. Oferta dotyczy wybranych produktów z kategorii:

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• odzież,
• obuwie,
• tekstylia domowe,
• dodatki odzieżowe.

Promocja trwa tylko jeden dzień – od otwarcia do zamknięcia sklepów.

Obowiązuje limit i lista wyłączeń

Klienci mogą kupić maksymalnie 12 produktów promocyjnych na jedną kartę Moja Biedronka. Sieć zastrzegła również, że akcja nie obejmuje wszystkich marek. Z promocji wyłączono m.in. produkty marek Nike, Reebok, Quiksilver, Everlast, Campus, Gatta oraz kilka innych wskazanych w regulaminie akcji.

W Warszawie zainteresowanie może być ogromne

W stolicy działa kilkaset sklepów Biedronki, dlatego wiele osób będzie chciało wykorzystać promocję do zakupu ubrań, ręczników, pościeli czy innych tekstyliów w znacznie niższych cenach. Przy większych zakupach oszczędności mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu lub kilkuset złotych.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

Jeśli planujesz zakupy w Biedronce, warto odwiedzić sklep już w niedzielę. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień, a najatrakcyjniejsze produkty mogą szybko zniknąć z półek. Przed zakupami dobrze jest także sprawdzić, czy wybrane artykuły są oznaczone jako promocyjne i pamiętać o użyciu karty Moja Biedronka, jeśli jest wymagana przez regulamin akcji.

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