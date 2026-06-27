Warszawiacy wykupili wiatraki. Mieszkanka błaga o pomoc: „Nie ma ich już nigdzie”
Fala upałów sprawiła, że z półek warszawskich sklepów błyskawicznie znikają wentylatory. Coraz więcej mieszkańców ma problem z ich zakupem, a niektórzy zwracają się o pomoc nawet do sąsiadów. Taką prośbę opublikowała mieszkanka Żoliborza, której wpis szybko zwrócił uwagę internautów.
„Czy ktoś pożyczy wiatrak?”
Na jednej z lokalnych grup sąsiedzkich pojawił się nietypowy apel. Mieszkanka napisała, że jej wentylator uległ awarii, a wszystkie nowe urządzenia zostały wyprzedane.
„Czy ktoś miałby do pożyczenia wiatrak na jutro i poniedziałek? Mój niestety się popsuł, a wiatraki są wyprzedane w całej Warszawie. Chętnie zapłacę. Ogromna prośba ode mnie i mojego psa” – napisała.
Wpis szybko zaczął zdobywać kolejne komentarze. Wielu mieszkańców deklarowało chęć pomocy lub podpowiadało, gdzie można jeszcze znaleźć pojedyncze egzemplarze.
Upały napędziły sprzedaż
Wysokie temperatury sprawiły, że wentylatory i klimatyzatory należą obecnie do najbardziej poszukiwanych produktów. W wielu sklepach zapasy zostały wyprzedane w bardzo krótkim czasie, a klienci szukają urządzeń zarówno w marketach, jak i w internecie.
Eksperci podkreślają, że podczas fal upałów popyt na tego typu sprzęt rośnie nawet kilkukrotnie.
Nie tylko ludzie cierpią z powodu wysokich temperatur
Właściciele zwierząt również starają się zapewnić swoim pupilom bezpieczne warunki podczas upałów. Psy i koty znacznie gorzej znoszą wysokie temperatury, dlatego potrzebują dostępu do świeżej wody, chłodnego miejsca i ograniczenia aktywności w najgorętszych godzinach dnia.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się także w najbliższych dniach. Jeśli planujesz zakup wentylatora lub klimatyzatora, warto nie odkładać decyzji na później. W wielu sklepach dostępność sprzętu jest już mocno ograniczona, a kolejne dostawy mogą nie nadążać za ogromnym zainteresowaniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.