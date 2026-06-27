Warszawiacy wykupili wiatraki. Mieszkanka błaga o pomoc: „Nie ma ich już nigdzie”

27 czerwca 2026 22:53 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Fala upałów sprawiła, że z półek warszawskich sklepów błyskawicznie znikają wentylatory. Coraz więcej mieszkańców ma problem z ich zakupem, a niektórzy zwracają się o pomoc nawet do sąsiadów. Taką prośbę opublikowała mieszkanka Żoliborza, której wpis szybko zwrócił uwagę internautów.

Wiatrak Fot. Warszawa w Pigułce
Wiatrak Fot. Warszawa w Pigułce

„Czy ktoś pożyczy wiatrak?”

Na jednej z lokalnych grup sąsiedzkich pojawił się nietypowy apel. Mieszkanka napisała, że jej wentylator uległ awarii, a wszystkie nowe urządzenia zostały wyprzedane.

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„Czy ktoś miałby do pożyczenia wiatrak na jutro i poniedziałek? Mój niestety się popsuł, a wiatraki są wyprzedane w całej Warszawie. Chętnie zapłacę. Ogromna prośba ode mnie i mojego psa” – napisała.

Wpis szybko zaczął zdobywać kolejne komentarze. Wielu mieszkańców deklarowało chęć pomocy lub podpowiadało, gdzie można jeszcze znaleźć pojedyncze egzemplarze.

Upały napędziły sprzedaż

Wysokie temperatury sprawiły, że wentylatory i klimatyzatory należą obecnie do najbardziej poszukiwanych produktów. W wielu sklepach zapasy zostały wyprzedane w bardzo krótkim czasie, a klienci szukają urządzeń zarówno w marketach, jak i w internecie.

Eksperci podkreślają, że podczas fal upałów popyt na tego typu sprzęt rośnie nawet kilkukrotnie.

Nie tylko ludzie cierpią z powodu wysokich temperatur

Właściciele zwierząt również starają się zapewnić swoim pupilom bezpieczne warunki podczas upałów. Psy i koty znacznie gorzej znoszą wysokie temperatury, dlatego potrzebują dostępu do świeżej wody, chłodnego miejsca i ograniczenia aktywności w najgorętszych godzinach dnia.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

Synoptycy ostrzegają, że wysokie temperatury utrzymają się także w najbliższych dniach. Jeśli planujesz zakup wentylatora lub klimatyzatora, warto nie odkładać decyzji na później. W wielu sklepach dostępność sprzętu jest już mocno ograniczona, a kolejne dostawy mogą nie nadążać za ogromnym zainteresowaniem.

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