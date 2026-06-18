Warszawiacy zapłacą więcej? Zmiany obejmą kolejne dzielnice
Mieszkańcy Mokotowa, Woli, Pragi-Południe i Włoch powinni sprawdzić, czy ich ulica nie znajdzie się w nowej strefie płatnego parkowania. Warszawa podjęła decyzję o rozszerzeniu SPPN, co dla części kierowców oznacza koniec darmowego postoju w pobliżu domu. Pierwsze zmiany mają wejść w życie jeszcze w 2026 roku.
Warszawiacy zapłacą więcej za parkowanie? Zmiany obejmą kolejne dzielnice. Tysiące kierowców odczują je jeszcze w tym roku
Mieszkańcy Woli, Pragi-Południe, Mokotowa i Włoch powinni przygotować się na ważne zmiany. Warszawscy radni zdecydowali o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na kolejne obszary miasta. Dla wielu kierowców oznacza to nowe opłaty, ale ratusz przekonuje, że celem jest rozwiązanie problemu braku miejsc postojowych.
Zmiany zaczną obowiązywać etapami. Część kierowców odczuje je już jesienią 2026 roku, a kolejne obszary zostaną objęte strefą w następnych miesiącach.
Nowe dzielnice dołączają do strefy
11 czerwca 2026 r. Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Nowe przepisy obejmą kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe, a następnie także Mokotowa oraz Włoch.
Według informacji Zarządu Dróg Miejskich pierwsze rozszerzenia mają wejść w życie jeszcze we wrześniu 2026 r. Dotyczy to przede wszystkim części Odolan na Woli oraz kolejnych rejonów Pragi-Południe. Następny etap obejmie m.in. Służewiec oraz wybrane obszary dzielnicy Włochy.
Dla mieszkańców tych rejonów oznacza to nową rzeczywistość. Dotychczas pozostawienie samochodu przy domu było bezpłatne. Po rozszerzeniu strefy kierowcy spoza okolicy będą musieli wnosić opłaty za postój.
Dlaczego Warszawa rozszerza strefę?
Miasto przekonuje, że nie chodzi wyłącznie o wpływy do budżetu. Głównym celem SPPN jest zwiększenie rotacji pojazdów i poprawa dostępności miejsc parkingowych dla mieszkańców. Takie zadania strefy wynikają również z polityki transportowej miasta.
Problem szczególnie mocno widoczny jest na terenach biurowych oraz w rejonach dobrze skomunikowanych z centrum. W przypadku Służewca dodatkowym czynnikiem jest bliskość tzw. Mordoru oraz Lotniska Chopina. Kierowcy często pozostawiają tam samochody na wiele godzin, blokując miejsca mieszkańcom.
Według władz miasta strefa ma sprawić, że znalezienie wolnego miejsca stanie się łatwiejsze. Dla mieszkańców przewidziano możliwość korzystania z abonamentów uprawniających do postoju w pobliżu miejsca zamieszkania. Roczny abonament mieszkańca nadal kosztuje 30 zł.
To nie tylko problem centrum Warszawy
Jeszcze kilka lat temu płatne parkowanie kojarzyło się głównie ze Śródmieściem. Dziś strefa obejmuje już znaczną część miasta i systematycznie się rozrasta. W 2025 roku dołączyły m.in. Stary Mokotów, Wyględów, Wierzbno, Ksawerów, Sielce oraz część Sadyby.
W 2026 roku proces jest kontynuowany. Wśród analizowanych lub rozszerzanych obszarów znajdują się m.in. Służewiec, okolice Lotniska Chopina, kolejne fragmenty Saskiej Kępy, Kamionka oraz nowe części Woli.
Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność zmiany codziennych nawyków związanych z parkowaniem. Szczególnie dotyczy to osób dojeżdżających do pracy samochodem z podwarszawskich miejscowości.
Kierowcy zapłacą więcej, ale miasto wskazuje na korzyści
Wprowadzenie nowych obszarów do SPPN oznacza, że kierowcy pozostawiający samochody na ulicach będą musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami. Obecnie podstawowa opłata za pierwszą godzinę postoju w strefie wynosi 4,50 zł. Kolejne godziny są odpowiednio droższe.
Z drugiej strony samorząd argumentuje, że brak regulacji prowadzi do zajmowania miejsc przez cały dzień, co utrudnia życie mieszkańcom. W wielu rejonach objętych wcześniejszymi rozszerzeniami liczba dostępnych miejsc po wprowadzeniu strefy wzrosła dzięki większej rotacji pojazdów.
Jesień może przynieść kolejne zmiany
Proces rozszerzania strefy nie został zakończony. Zarząd Dróg Miejskich analizuje kolejne lokalizacje i prowadzi konsultacje społeczne dotyczące następnych obszarów. Oznacza to, że w kolejnych latach mapa płatnego parkowania w Warszawie może wyglądać zupełnie inaczej niż dziś.
Dla kierowców najważniejsza informacja jest prosta – strefa płatnego parkowania nadal rośnie, a kolejne dzielnice mogą zostać objęte opłatami szybciej, niż wielu mieszkańców się spodziewa.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy Twoja ulica znajdzie się w strefie
- Sprawdź komunikaty ZDM dotyczące granic nowych obszarów SPPN.
- Zweryfikuj, czy Twoja ulica zostanie objęta płatnym parkowaniem od września 2026 r.
- Jeżeli mieszkasz w strefie, rozważ wyrobienie abonamentu mieszkańca.
- Uwzględnij nowe koszty parkowania w domowym budżecie.
- Śledź konsultacje społeczne dotyczące kolejnych rozszerzeń strefy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.