Warszawiaku, poznaj swoje prawa. Rząd szykuje ważne zmiany dla pracowników podczas upałów
Pracownicy biur, sklepów, magazynów i budów w Warszawie mogą wkrótce odczuć jedną z największych zmian w przepisach BHP od lat. Rząd przygotował projekt, który po raz pierwszy wprowadza maksymalne limity temperatur w miejscu pracy. Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, praca przy 35°C ma zostać wstrzymana, a dodatkowe obowiązki dla pracodawców pojawią się już przy znacznie niższych temperaturach.
Zakaz pracy w upale od 35°C. Rząd szykuje duże zmiany w przepisach BHP
Rządowy projekt zakłada wprowadzenie maksymalnych temperatur w miejscu pracy. Najważniejsza granica to 35°C w pomieszczeniu – po jej przekroczeniu praca miałaby zostać wstrzymana.
Nowe regulacje nie obowiązują jeszcze w 2026 r. Projekt przewiduje wejście zmian w życie od 1 stycznia 2027 r., ale już teraz warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pracownikom podczas fali upałów.
35°C w pracy ma być granicą nie do przekroczenia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach BHP. Po raz pierwszy wprost określono w nim maksymalną temperaturę, przy której wykonywanie pracy ma być zakazane.
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35°C, a pracodawca mimo zastosowania rozwiązań technicznych nie będzie w stanie jej obniżyć, praca ma zostać wstrzymana. To oznaczałoby koniec obecnej luki, w której przepisy nakładają na pracodawcę obowiązki, ale nie wskazują jednej konkretnej górnej granicy temperatury.
Projekt przewiduje też osobne zasady dla osób wykonujących ciężką pracę fizyczną na zewnątrz. W ich przypadku granicą ma być 32°C. Po jej przekroczeniu prace wymagające dużego wysiłku miałyby zostać czasowo przerwane.
Reakcja już od 28°C. Pracodawca nie będzie mógł czekać
Próg 35°C ma być ostateczną granicą, ale obowiązki pracodawcy zaczynałyby się wcześniej. Projekt zakłada, że przy temperaturze powyżej 28°C w pomieszczeniu pracodawca powinien podjąć działania obniżające temperaturę lub zmienić organizację pracy.
Przy pracach wymagających większego wysiłku fizycznego próg ma być niższy i wynosić 25°C. Taka sama granica ma dotyczyć pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni.
W praktyce oznacza to, że firma nie mogłaby ograniczyć się do stwierdzenia, że „latem jest gorąco”. Konieczne byłyby konkretne działania: wentylacja, klimatyzacja, zmiana godzin pracy, dodatkowe przerwy albo przeniesienie części obowiązków na chłodniejsze godziny.
Praca zdalna, krótszy dzień i dodatkowe przerwy
Projekt wskazuje katalog rozwiązań, które pracodawca mógłby zastosować podczas upałów. Wśród nich znalazły się praca zdalna, skrócenie czasu pracy, dodatkowe przerwy, praca zmianowa oraz odpoczynek w klimatyzowanych lub zacienionych miejscach.
W zakładach przemysłowych i na budowach możliwe byłoby także stosowanie środków ochronnych, takich jak kamizelki chłodzące. Dla pracowników biurowych największe znaczenie może mieć praca zdalna i krótszy czas pracy w najgorętszych godzinach dnia.
To byłaby jedna z największych zmian w przepisach BHP ostatnich lat, bo obecnie skracanie dnia pracy w czasie upałów zależy głównie od decyzji pracodawcy.
Nowe przepisy najwcześniej od 2027 r.
Projekt nie obowiązuje jeszcze w 2026 r. Według najnowszych założeń nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.
Ministerstwo pracuje nad zmianami od 2024 r. Projekt był już modyfikowany po uwagach zgłaszanych przez przedsiębiorców. Najwięcej kontrowersji wywołały limity dotyczące pracy fizycznej na otwartej przestrzeni, zwłaszcza w budownictwie, rolnictwie, transporcie i usługach sezonowych.
Pracodawcy argumentowali, że część branż będzie potrzebować więcej czasu na dostosowanie organizacji pracy. Dlatego termin wejścia przepisów przesunięto tak, aby firmy mogły przygotować się do nowych obowiązków.
Co obowiązuje teraz? Maksymalnej temperatury wciąż nie ma
W 2026 r. polskie przepisy nadal nie wskazują jednej maksymalnej temperatury, po której przekroczeniu pracownik automatycznie może przestać pracować.
Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma żadnych obowiązków. Kodeks pracy zobowiązuje go do ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Pracodawca może więc skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy, zmienić organizację dnia lub przesunąć część obowiązków na chłodniejsze godziny. Jeżeli robi to z powodu warunków atmosferycznych, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Woda dla pracowników jest obowiązkowa
Już teraz obowiązują konkretne zasady dotyczące napojów. Pracodawca musi zapewnić je pracownikom, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28°C.
W przypadku pracy na otwartej przestrzeni obowiązek pojawia się przy temperaturze powyżej 25°C. Napoje powinny być dostępne przez cały czas pracy i nie można zastąpić ich ekwiwalentem pieniężnym.
To oznacza, że pracownik nie powinien sam finansować wody potrzebnej do wykonywania obowiązków podczas upałów.
Czy można odmówić pracy w upale?
Kodeks pracy daje pracownikowi możliwość powstrzymania się od wykonywania pracy, jeżeli warunki stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Trzeba jednak zawiadomić przełożonego.
Obecnie przepisy nie wskazują konkretnej temperatury, która automatycznie daje takie prawo. Każda sytuacja musi być oceniana indywidualnie. Znaczenie ma nie tylko sama temperatura, ale też rodzaj pracy, wentylacja, dostęp do wody, stan zdrowia pracownika i warunki na stanowisku.
Właśnie dlatego rząd chce wprowadzić bardziej precyzyjne limity. Fale upałów są coraz dłuższe, a praca w wysokiej temperaturze zwiększa ryzyko odwodnienia, zasłabnięcia i spadku koncentracji.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź temperaturę i swoje prawa
- Jeżeli pracujesz w pomieszczeniu, przy temperaturze powyżej 28°C pracodawca musi zapewnić napoje.
- Jeżeli pracujesz na zewnątrz, napoje przysługują już powyżej 25°C.
- W 2026 r. nie ma jeszcze automatycznego zakazu pracy przy 35°C.
- Przy bezpośrednim zagrożeniu zdrowia lub życia możesz powstrzymać się od pracy po zawiadomieniu przełożonego.
- Od 2027 r. mogą wejść nowe przepisy, które wprowadzą maksymalną temperaturę pracy.
- Jeżeli w firmie jest bardzo gorąco, zgłaszaj problem przełożonemu, społecznej inspekcji pracy albo PIP.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.