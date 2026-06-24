Warszawiaku, uważaj przy zakupie jagód! Jeden szczegół może kosztować Cię nawet kilkanaście złotych więcej
Sezon na jagody właśnie rusza, a wraz z nim wracają wysokie ceny i nieuczciwe praktyki części sprzedawców. Na targowiskach w Warszawie oraz przy drogach prowadzących do stolicy za litr leśnych jagód trzeba zapłacić nawet 50 zł. Problem polega jednak na tym, że nie każdy klient faktycznie otrzymuje litr owoców. Wystarczy jeden szczegół, aby nieświadomie przepłacić.
Jagody coraz droższe. W Warszawie ceny potrafią zaskoczyć
Jagody należą do najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Dla wielu osób są obowiązkowym składnikiem jagodzianek, pierogów, naleśników czy domowych przetworów.
W 2026 roku ceny ponownie wzrosły. Z dostępnych ofert wynika, że w zależności od regionu i miejsca sprzedaży za litr jagód trzeba zapłacić od około 20 do nawet 50 zł.
Najwyższe ceny pojawiają się zazwyczaj w dużych miastach, w tym w Warszawie, gdzie do kosztów zbioru dochodzą transport, opłaty targowe oraz marże pośredników.
Dlaczego jagody kosztują tak dużo?
W przeciwieństwie do wielu innych owoców jagody nie pochodzą z wielkoobszarowych plantacji. Rosną dziko w lasach, a ich zbiór wymaga wielu godzin pracy.
Zbieracze często pracują w trudnych warunkach – w wysokiej temperaturze, wilgoci oraz wśród komarów i kleszczy. Dodatkowo owoce muszą być zbierane ostrożnie, aby nie uszkodzić krzewinek i zachować odpowiednią jakość produktu.
To właśnie ręczny zbiór i ograniczona dostępność sprawiają, że jagody należą dziś do najdroższych owoców sezonowych.
Na tym najczęściej tracą klienci
Przy tak wysokich cenach coraz większe znaczenie ma sposób sprzedaży. Na bazarach i przydrożnych stoiskach jagody bardzo często oferowane są nie na kilogramy, lecz na słoiki.
Problem polega na tym, że wielu kupujących automatycznie zakłada, że każdy słoik oznacza litr owoców. W praktyce często wykorzystywane są pojemniki o pojemności 800 ml, które wizualnie niewiele różnią się od litrowych.
Jeżeli cena jest podawana jak za litr, klient może otrzymać nawet o 20 proc. mniej owoców, niż się spodziewał.
Jeden szczegół, który warto sprawdzić
Przed zakupem warto odwrócić słoik i sprawdzić oznaczenie pojemności znajdujące się na jego spodzie. To najprostszy sposób, aby upewnić się, czy sprzedawca oferuje rzeczywiście litr jagód.
Dobrym rozwiązaniem jest również zapytanie o dokładną pojemność lub wagę produktu. Uczciwi sprzedawcy coraz częściej sami informują klientów, że sprzedają owoce w słoikach 800 ml, a nie litrowych.
Porównując ceny, warto zwracać uwagę nie tylko na kwotę, ale także na jednostkę sprzedaży.
Litr to nie kilogram
Dodatkowe zamieszanie powoduje fakt, że jagody bywają sprzedawane zarówno na litry, jak i na kilogramy.
Według szacunków litr leśnych jagód waży około 0,6 kg. Oznacza to, że cena za litr nie jest bezpośrednio porównywalna z ceną za kilogram.
Przy zakupie większej ilości owoców różnica może mieć znaczenie i wpłynąć na końcowy koszt zakupów.
Warszawiacy kupują coraz ostrożniej
Rosnące ceny sprawiają, że wielu mieszkańców Warszawy rezygnuje z zakupu kilku kilogramów jagód na przetwory. Coraz częściej wybierane są mniejsze porcje przeznaczone do wypieków, deserów lub jednorazowego wykorzystania.
Przy cenach sięgających kilkudziesięciu złotych za pojemnik sprawdzenie pojemności słoika może przełożyć się na realne oszczędności.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed zakupem
- Nie zakładaj, że każdy słoik oznacza litr jagód.
- Sprawdź oznaczenie pojemności na spodzie pojemnika.
- Zapytaj sprzedawcę, czy cena dotyczy litra, 800 ml czy kilograma.
- Porównaj kilka ofert przed zakupem.
- Przy większych zakupach wybieraj sprzedaż na wagę, która jest bardziej przejrzysta.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.