Ważna zmiana dla mieszkańców Warszawy. Od soboty komunikacja miejska pojedzie inaczej
Już od soboty, 27 czerwca, pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego czekają duże zmiany. Wraz z początkiem wakacji zacznie obowiązywać letni rozkład jazdy, który pozostanie w mocy do 31 sierpnia. Zmiany obejmą autobusy, tramwaje i metro. Część linii zostanie zawieszona, inne będą kursowały rzadziej lub zmienią swoje trasy.
Niektóre autobusy znikną na dwa miesiące
Podczas wakacji zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii: 160, 171, 225, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815 oraz E-2.
Zmieni się również funkcjonowanie kilku innych linii. Autobusy 326 będą kursowały wyłącznie w godzinach szczytu, a linia 256 pojedzie tylko w dni robocze i również jedynie w godzinach największego ruchu.
W związku z wakacjami autobusy linii 164, 198, 201, 900 i L24 nie będą już podjeżdżały pod szkoły. Zawieszone zostaną także kursy wykonywane wyłącznie w dni nauki szkolnej i akademickiej na liniach 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 i 518.
Dziesiątki linii z nowymi rozkładami
Letni rozkład jazdy obejmie kilkadziesiąt linii autobusowych, w tym wiele najpopularniejszych kursujących przez centrum i największe osiedla Warszawy. Dodatkowo zmienią się trasy lub rozkłady linii 134, 164, 192, 210, 239, 326, 401, 411 i 414.
Tramwaje i metro także pojadą inaczej
Zmiany obejmą również tramwaje. W godzinach szczytu większość linii będzie kursowała co 5 lub 10 minut, natomiast poza szczytem co 7,5 lub 15 minut.
Nieco rzadziej będą jeździły także pociągi metra. W dni robocze linia M1 będzie kursowała w godzinach szczytu co 2 minuty i 50 sekund, natomiast pociągi linii M2 pojadą co 3 minuty i 30 sekund.
Jedna dobra wiadomość dla pasażerów
Bez zmian pozostanie kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. SKM będzie jeździła według standardowego rozkładu jazdy.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Jeżeli codziennie korzystasz z komunikacji miejskiej, przed wyjściem z domu warto sprawdzić nowy rozkład swojej linii. Wakacyjne zmiany potrwają aż do końca sierpnia i mogą oznaczać dłuższy czas oczekiwania na autobus, tramwaj lub metro. Szczególnie dotyczy to osób dojeżdżających do pracy i korzystających z linii, które zostały zawieszone lub ograniczyły liczbę kursów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.