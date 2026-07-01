Ważne ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy. To nie smog, ale jest groźny
Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza powinni zachować dziś szczególną ostrożność – i nie chodzi tym razem o burzę ani upał, ale o jakość powietrza. Pierwszego lipca, w godzinach od 14:00 do 18:00, istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu.
Co konkretnie grozi i w jakich godzinach
Jak podaje system monitoringu jakości powietrza, stężenie ozonu (O3) w województwie mazowieckim może dziś osiągnąć wartość 180 µg/m³ – to poziom, który może być uciążliwy, a dla osób wrażliwych zdrowotnie również niebezpieczny. Okno czasowe zagrożenia to godziny popołudniowe – od 14:00 do 18:00, kiedy temperatura i nasłonecznienie osiągają szczyt. Do wzrostu stężenia ozonu w upalne, bezwietrzne dni przyczyniają się właśnie te trzy czynniki: wysokie temperatury, silne nasłonecznienie i słaby wiatr. W takich warunkach ozon łatwiej tworzy się w atmosferze i szybko osiąga stężenia odczuwalne dla zdrowia.
Czym jest ozon przyziemny – bo to nie ten z warstwy ochronnej
To ważne rozróżnienie. Ozon, o którym tu mowa, to nie ten z warstwy stratosferycznej chroniącej nas przed promieniowaniem UV – to ozon przyziemny, troposferyczny, tworzący się na skutek reakcji chemicznych między tlenkami azotu a lotnymi związkami organicznymi, pod wpływem słonecznego promieniowania. Jest to typowe zjawisko letnie i miejskie. Paradoksalnie, w centrum dużego miasta jak Warszawa stężenia ozonu bywają niższe niż na jego obrzeżach i w podmiejskich miejscowościach – bo emisje spalin (tlenki azotu) częściowo go pochłaniają. Na przedmieściach i w aglomeracji mazowieckiej, dalej od kumulacji miejskiego ruchu, ozon może osiągać wyższe wartości.
Kto jest najbardziej narażony
Szczególną ostrożność powinny dziś zachować dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego (astma, POChP), a także osoby wrażliwe na upały. Wysokie stężenie ozonu może powodować kaszel, duszności, bóle głowy, podrażnienie oczu i gardła oraz trudności z oddychaniem – zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego na zewnątrz.
Co to oznacza dla Ciebie? Ogranicz aktywność w godzinach 14-18
- W godzinach 14:00-18:00 ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz – bieganie, jazdę na rowerze czy zabawę dzieci na placu zabaw warto przesunąć na wieczór.
- Jeśli masz astmę, POChP lub inną chorobę układu oddechowego, miej przy sobie leki i unikaj długiego przebywania na powietrzu w tych godzinach.
- Wietrz mieszkanie rano – przed godzininą 14:00 – lub po 18:00, kiedy stężenia ozonu powinny zacząć opadać.
- Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie możesz śledzić na stronie powietrze.gios.gov.pl lub w aplikacjach jak Airly – wartości są aktualizowane co godzinę.
- Zwróć uwagę na starszych sąsiadów i osoby z problemami oddechowymi w Twoim otoczeniu – to oni są najbardziej narażeni na skutki ozonowego szczytu popołudniowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.