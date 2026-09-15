Ważny komunikat dla Mazowsza. Obowiązuje drugi stopień alarmowy, a na kolei trzeci. Służby apelują o czujność
Mieszkańcy Warszawy i całego województwa mazowieckiego powinni zachować zwiększoną czujność w miejscach publicznych. Do 30 listopada 2026 roku na terenie Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO i BRAVO-CRP. Jeszcze wyższy, trzeci stopień CHARLIE, wprowadzono na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK oraz PKP LHS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, aby nie lekceważyć pozostawionych bez opieki pakunków, nietypowych zachowań czy podejrzanie zaparkowanych pojazdów.
Podwyższone stopnie alarmowe nie są nową decyzją z ostatnich godzin. Premier Donald Tusk podpisał odpowiednie zarządzenia 25 sierpnia, przedłużając obowiązujące wcześniej zabezpieczenia na kolejne trzy miesiące.
Obecny okres rozpoczął się 1 września o godz. 00.00 i potrwa do 30 listopada 2026 roku do godz. 23.59.
Dla Warszawy i Mazowsza oznacza to jednoczesne funkcjonowanie kilku poziomów zabezpieczeń.
BRAVO obowiązuje w Warszawie i na całym Mazowszu
Na całym terytorium Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. Jest to drugi z czterech poziomów systemu alarmowego: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
Zgodnie z przepisami BRAVO można wprowadzić, gdy występuje zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, ale nie został wskazany konkretny cel potencjalnego ataku.
Nie oznacza to zatem informacji o przygotowywanym zamachu w Warszawie czy na Mazowszu.
MSWiA wskazuje, że obecne utrzymywanie stopnia BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związane z sytuacją geopolityczną, działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi wobec Polski i innych państw Unii Europejskiej oraz konsekwencjami rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.
Na kolei sytuacja jest inna. Tutaj obowiązuje CHARLIE
Znacznie wyższy poziom zabezpieczeń dotyczy infrastruktury kolejowej.
Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
To ważne szczególnie na Mazowszu, gdzie znajduje się największy w kraju węzeł kolejowy i dziesiątki stacji, przystanków oraz obiektów infrastruktury.
CHARLIE jest już trzecim z czterech poziomów alarmowych. Wprowadzenie go oznacza dodatkowe obowiązki przede wszystkim dla służb, administracji oraz zarządców chronionych obiektów.
Mogą zostać wprowadzone m.in. dodatkowe całodobowe dyżury, wzmocniony nadzór nad wybranymi miejscami, ograniczenie dostępu do określonych obiektów oraz dokładniejsze kontrole osób i pojazdów. Sprawdzana jest również gotowość miejsc przewidzianych na potrzeby ewentualnej ewakuacji.
Dla pasażera nie oznacza to zakazu podróżowania. Można jednak spotkać więcej patroli i bardziej widoczne działania służb.
Służby apelują do mieszkańców: zwracajcie uwagę na te sytuacje
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że skuteczność systemu zależy również od czujności obywateli.
Podczas obowiązywania stopni alarmowych szczególną uwagę powinny zwracać m.in.:
- torby, plecaki, walizki i pakunki pozostawione bez opieki,
- osoby zachowujące się w sposób wyraźnie nietypowy w danym miejscu,
- samochody, zwłaszcza dostawcze, pozostawione w nietypowych miejscach,
- pojazdy stojące bez wyraźnego powodu przy dużych skupiskach ludzi albo chronionych obiektach,
- inne sytuacje mogące wskazywać na rzeczywiste zagrożenie.
RCB apeluje, żeby podejrzanych przedmiotów nie dotykać ani samodzielnie nie sprawdzać. W przypadku realnego zagrożenia należy skontaktować się ze służbami pod numerem 112.
BRAVO-CRP dotyczy zagrożenia w sieci
Równocześnie na terenie całej Polski obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, odnoszący się do cyberprzestrzeni.
Oznacza to przede wszystkim podwyższoną gotowość administracji publicznej i podmiotów zarządzających kluczowymi systemami informatycznymi.
Prowadzony jest wzmożony monitoring systemów, sprawdzana jest dostępność usług elektronicznych i kanałów komunikacji, a administratorzy najważniejszych systemów mają pełnić całodobowe dyżury.
Premier wydał ponadto osobne zarządzenie wprowadzające stopień BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Dla zdecydowanej większości mieszkańców nie oznacza to konieczności rezygnowania z podróży, zakupów, pracy czy korzystania z komunikacji publicznej.
Stopnie alarmowe nakładają dodatkowe obowiązki przede wszystkim na państwo, służby oraz zarządców infrastruktury.
Możemy natomiast zauważyć w Warszawie więcej funkcjonariuszy, dodatkowe zabezpieczenia komunikacji publicznej czy kontrole w rejonie ważnych obiektów. W przypadku BRAVO przepisy przewidują m.in. wzmocnienie ochrony transportu publicznego i budynków o szczególnym znaczeniu oraz dodatkowe kontrole osób, samochodów i obiektów w miejscach uznanych za zagrożone.
Do kiedy obowiązują podwyższone stopnie?
Obecne zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23.59:
BRAVO – na terytorium Polski, w tym w Warszawie i na całym Mazowszu,
BRAVO-CRP – na całym terytorium kraju,
CHARLIE – na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS.
Najważniejszy przekaz dla mieszkańców pozostaje prosty: nie ma powodu do paniki ani zmiany codziennych planów, ale służby proszą o zwiększoną czujność. Jeżeli coś rzeczywiście wygląda niebezpiecznie, nie należy tego ignorować – trzeba powiadomić służby.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.