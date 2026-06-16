Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Tu wyłączą prąd
Dystrybutor energii elektrycznej ogłosił planowane wyłączenia prądu w kilku lokalizacjach w rejonie Warszawy i Mazowsza. Przerwy w dostawie energii związane są z pracami modernizacyjnymi i przebudową sieci elektroenergetycznej. Sprawdź daty i adresy – wyłączenia mogą dotknąć kilkuset odbiorców.
Jutro, 17 czerwca – do 8 godzin bez prądu
Najszerzej zakrojona przerwa planowana jest na środę, 17 czerwca 2026 roku, w godzinach 8:00-16:00. Bez prądu przez maksymalnie 8 godzin będą mieszkańcy następujących ulic i numerów:
Ul. Kazimierza Pułaskiego – numery 13-13A, 15-19, 27-30, 37. Ul. Kołacińska – numer 36. Ul. Szałwiowa – numery 32, 34A, 36, 39-41A, 43, 45. Ul. Weteranów – numery 11-12, 15, 19-21, 23-27, 29-30, 32-33C, 35, 37-37A. Ul. Żywiczna – numer 28.
Przyczyną wyłączenia jest przebudowa linii napowietrznej nN (niskiego napięcia). To prace, które mają na celu modernizację i zwiększenie niezawodności sieci w tym rejonie.
Dziś, 16 czerwca – ul. Wergiliusza już bez prądu od rana
Wyłączenie na ul. Wergiliusza 5 i 7 zaplanowane zostało na dzisiaj, 16 czerwca, w godzinach 8:00-15:00. Przyczyną jest rozbudowa i modernizacja sieci. Jeśli mieszkasz pod tym adresem, prąd powinien wrócić najpóźniej o godzinie 15:00.
23 czerwca – ul. Brodnicka
Kolejna przerwa planowana jest na 23 czerwca 2026 roku, od godziny 8:00 do 14:00. Dotyczy ul. Brodnickiej, numerów 4-4A. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV – wymiana lub rozbudowa podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej.
Wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia
Dystrybutor wyraźnie zaznaczył przy każdej pozycji, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – na przykład gdy prace zostaną ukończone wcześniej lub zajdą nieprzewidziane okoliczności organizacyjne. Warto jednak przygotować się na przerwę w dostawie energii zgodnie z podanymi godzinami.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli Twój adres jest na liście?
Przed planowanym wyłączeniem warto naładować telefon i laptop, zadbać o to, żeby wrażliwy sprzęt elektroniczny (NAS, serwery domowe, akwaria z pompami) był odłączony lub podpięty do UPS-a. Jeśli pracujesz zdalnie z domu i Twój adres jest na liście – zaplanuj pracę poza domem lub z zapasem baterii. Klienci, których adres jest na liście, a wyłączenie im nie odpowiada ze względów zdrowotnych lub zawodowych, mogą skontaktować się z obsługą klienta dystrybutora, podając numer PPE (punktu poboru energii) z faktury za prąd. Szczegółowe informacje o planowanych wyłączeniach w całym rejonie dostępne są na stronie dystrybutora energii właściwego dla danej lokalizacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.