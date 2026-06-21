Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Utrudnienia na 6 liniach dojazdowych
Pasażerowie dojeżdżający z Góry Kalwarii i Konstancina-Jeziorny w stronę Warszawy muszą liczyć się dziś z dłuższą podróżą. Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny o 7:14, z przyczyn technicznych autobusy linii 742, L15, L21, L25 oraz L54 jadące w kierunku przystanku Rynek 02 zostały skierowane na trasę objazdową i kursują na trasie skróconej, kończąc bieg na przystanku Rynek 01.
Linia 742 to jedno z głównych połączeń Góry Kalwarii ze stolicą – prowadzi aż do stacji metra Kabaty, skąd pasażerowie mogą szybko przedostać się dalej do centrum Warszawy. Pozostałe linie objęte utrudnieniem, czyli L15, L21, L25 i L54, obsługują lokalny ruch między Górą Kalwarią a Konstancinem-Jeziorną i Piasecznem, dowożąc pasażerów do węzłów przesiadkowych w kierunku Warszawy.
Jak wygląda trasa objazdowa
Skierowane na objazd autobusy wszystkich pięciu linii jadą obecnie przez ulice Piłsudskiego, Sajny, Wierzbowskiego i Pijarską, zanim wrócą na swoją zwykłą trasę. WTP zaleca pasażerom kierującym się do przystanku Rynek 02, by liczyli się z koniecznością przejścia dodatkowego odcinka pieszo z przystanku Rynek 01 lub by na bieżąco sprawdzali aktualne położenie autobusów w aplikacji mobilnej przewoźnika.
Warszawski Transport Publiczny nie podał jeszcze planowanej godziny przywrócenia normalnej trasy. Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty WTP, ponieważ przy usterkach technicznych czas powrotu do standardowego rozkładu bywa trudny do oszacowania z wyprzedzeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.