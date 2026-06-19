Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się w poniedziałek. Poważne utrudnienia dla mieszkańców kilku dzielnic
Stoen Operator, dystrybutor energii elektrycznej obsługujący Warszawę, zaplanował serię wyłączeń prądu na sześciu ulicach w różnych częściach stolicy w dniach 19-25 czerwca 2026 roku. Przerwy związane są z modernizacją i rozbudową sieci elektroenergetycznej i potrwają od czterech do dziesięciu godzin. Czy Twój adres znalazł się na tej liście?
Pełna lista wyłączeń Stoen Operator – nadchodzący tydzień
Piątek, 19 czerwca
- Ul. Rosy 7A–7B, 9–9L – od 8:00 do 12:00 (cztery godziny). Przyczyna: redukcja zadrzewienia w linii nN.
- Ul. Zgoda 13 – od 7:00 do 16:00 (dziewięć godzin). Przyczyna: modernizacja sieci nN i SN.
Niedziela, 21 czerwca – brak wyłączeń planowanych w tej liście.
Poniedziałek, 22 czerwca
- Ul. Grzybowska 47 – od 7:00 do 16:00 (dziewięć godzin). Przyczyna: modernizacja sieci nN i SN.
Wtorek, 23 czerwca
- Ul. Brodnicka 4–4A – od 8:00 do 14:00 (sześć godzin). Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Środa, 24 czerwca
- Ul. Wałuszewska 37 – od 8:00 do 14:00 (sześć godzin). Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Czwartek, 25 czerwca
- Ul. Dymkowska 9, 13–14, 16 – od 8:00 do 14:00 (sześć godzin). Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
- Ul. Witolińska 2, 5 – od 8:00 do 18:00 (dziesięć godzin). Przyczyna: modernizacja stacji trafo.
Dlaczego wyłączenia są konieczne?
Wszystkie zaplanowane przerwy wynikają z prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w warszawskiej sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV polega na układaniu nowych kabli podziemnych niskiego napięcia – nowocześniejszych i bardziej odpornych na awarie od starszych linii napowietrznych. Modernizacja stacji trafo (ul. Witolińska) to wymiana lub przebudowa stacji transformatorowej zasilającej okoliczny rejon. Modernizacja sieci nN i SN (ul. Grzybowska, ul. Zgoda) obejmuje jednoczesne prace na liniach niskiego i średniego napięcia – stąd długie, dziewięciogodzinne okna robocze. Redukcja zadrzewienia (ul. Rosy) to przycinanie drzew zagrażających napowietrznej linii elektroenergetycznej.
Stoen Operator zastrzega przy każdej pozycji, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – np. gdy ekipa ukończy prace wcześniej lub gdy zmienią się warunki pogodowe.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli Twój adres jest na liście?
- Naładuj urządzenia dzień wcześniej – telefon, laptop, powerbank, latarki i baterie zapasowe. Przy wyłączeniach trwających sześć do dziesięciu godzin zapas energii jest niezbędny, szczególnie jeśli pracujesz zdalnie.
- Zabezpiecz wrażliwy sprzęt – serwery domowe, urządzenia NAS, akwaria z pompami odłącz od sieci przed planowaną przerwą. Nagłe przywrócenie zasilania może powodować skoki napięcia uszkadzające elektronikę.
- Przechowywanie żywności – przy wyłączeniach powyżej sześciu godzin (ul. Zgoda, ul. Grzybowska, ul. Witolińska) lodówka i zamrażarka mogą tracić temperaturę. Ogranicz otwieranie drzwi do minimum.
- Sprawdź aktualny status przed każdym dniem – wyłączenie może zostać odwołane. Pełna, aktualizowana na bieżąco lista wyłączeń Stoen Operator dostępna jest na stronie stoen.pl w zakładce „Planowane wyłączenia”. Infolinia Stoen Operator: 22 821 31 31.
- Szczególne potrzeby medyczne – jeśli korzystasz ze sprzętu medycznego zasilanego z sieci (respiratory, koncentratory tlenu), zgłoś ten fakt do Stoen Operator przed planowaną przerwą. Operator ma obowiązek uwzględnić takich odbiorców przy planowaniu wyłączeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.