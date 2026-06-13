Ważny komunikat do klientów. VeloBank zapowiada długą przerwę, niedostępne dwie usługi
Klienci VeloBanku muszą przygotować się na potężne utrudnienia w dostępie do swoich pieniędzy. W najbliższy weekend, od sobotniego poranka do nocy z niedzieli na poniedziałek, całkowicie wyłączona zostanie bankowość internetowa, mobilna oraz system BLIK. Przerwa techniczna ma związek z kluczowym etapem przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego przez VeloBank
Wielka operacja na polskim rynku bankowym wkracza w decydującą fazę. VeloBank zapowiedział przerwę technologiczną, która potrwa od godziny 9:00 w sobotę (13 czerwca) aż do godziny 2:00 w nocy w poniedziałek (15 czerwca). Przez niemal dwa dni klienci nie zalogują się na swoje konta przez aplikację ani komputer, a także nie skorzystają z płatności BLIK.
Przedstawiciele instytucji uspokajają jednak, że tradycyjne płatności kartami w sklepach stacjonarnych oraz wypłaty z bankomatów będą działać normalnie. Pojawi się jednak istotny haczyk: w czasie prac serwisowych niemożliwe będzie realizowanie transakcji kartowych w internecie, które wymagają potwierdzenia kodem ePIN.
„Przygotowujemy się do kolejnego ważnego etapu rozwoju VeloBanku. W związku z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowy zaplanowaliśmy przerwę techniczną w weekend 13-14 czerwca. To standardowy element takich operacji, ważny do bezpiecznego połączenia systemów” – przekazał bank w oficjalnym komunikacie.
Finał głośnego przejęcia
Zaplanowane na weekend utrudnienia to bezpośredni skutek umowy, którą oba banki warunkowo podpisały pod koniec maja 2025 roku. Zgodnie z harmonogramem, proces formalnego przyłączania pionu detalicznego Citi Handlowego do struktur VeloBanku ma zakończyć się właśnie do 15 czerwca.
W ramach tej gigantycznej fuzji VeloBank przejmie nie tylko wszystkich dotychczasowych klientów detalicznych Citi, ale również około 1,6 tysiąca jego pracowników. Co ciekawe, w rękach Banku Handlowego (właściciela marki Citi) pozostanie jedynie specyficzna część biznesu – detaliczny portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych, którego wartość szacuje się na około 24 miliony złotych.
Bankowcy apelują do klientów o wcześniejsze wykonanie ważnych przelewów oraz zabezpieczenie gotówki na weekendowe wydatki.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.