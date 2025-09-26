Ważny komunikat do mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Zacznie się dziś o 14:00
Już dziś, punktualnie o godzinie 14:00, mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego oraz Warszawy mogą spodziewać się głośnych dźwięków syren alarmowych. Uruchomienie nastąpi na prośbę Starostwa Powiatowego w Sokołowie, przy wsparciu wojewódzkiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności.
Dlaczego włączają syreny?
Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że chodzi wyłącznie o test techniczny, którego celem jest sprawdzenie sprawności zmodernizowanych punktów alarmowych. Mimo że sygnały mogą być donośne i powtarzać się kilkukrotnie, nie są one związane z żadnym realnym zagrożeniem.
Od 29 września do 3 października podobne próby będą odbywały się także w stolicy. To element odbioru nowo wdrożonych urządzeń alarmowych, które mają zapewnić lepsze bezpieczeństwo mieszkańcom Mazowsza w sytuacjach kryzysowych.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Choć sygnały alarmowe budzą naturalny niepokój, urzędnicy podkreślają, że nie ma powodów do paniki. Dźwięk będzie wyłącznie testowy, a jego zadaniem jest upewnienie się, że w razie rzeczywistego zagrożenia system zadziała sprawnie i ostrzeże wszystkich mieszkańców.
Warto jednak potraktować test jako okazję do przypomnienia sobie zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych. Informacje na temat znaczenia poszczególnych sygnałów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Jeśli dziś w południe usłyszysz syreny w Sokołowie Podlaskim lub Warszawie – zachowaj spokój. To tylko próba systemu, który w przyszłości może uratować życie.
