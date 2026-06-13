Weekendowa przerwa w Erste Bank Polska. Klienci nie skorzystają z BLIK i nie zrealizują przelewów
Klienci Erste Banku muszą przygotować się na spore utrudnienia w dostępie do usług finansowych. Bank zapowiedział dwuetapowe prace serwisowe: najpierw w nocy z piątku na sobotę nastąpiła niemal całkowita blokada bankowości elektronicznej i płatności BLIK, a w niedzielę pojawią się problemy z wpłatami i wypłatami w bankomatach własnych sieci
Modernizacja systemów Erste Banku została podzielona na dwa kluczowe etapy. Pierwsza fala utrudnień ruszyła w piątek o godzinie 23:00 i trwała do godziny 7:30 w dniu dzisiejszym. Niedostępne dla klientów były bankowość internetowa, tradycyjne przelewy, systemy płatności błyskawicznych (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), płatności internetowe Przelew24 oraz popularny BLIK. Klienci planujący wymianę walut muszą pamiętać, że jeszcze wcześniej – o godzinie 22:00 – wyłączony zostanie także Kantor Erste.
Niedzielna powtórka, ale tylko w bankomatach
Kolejne zmiany czekają klientów w niedzielę, w godzinach od 0:00 do 5:00. Ten etap prac skupi się wyłącznie na usługach kartowych w urządzeniach własnych banku.
W tym pięciogodzinnym oknie czasowym niemożliwe będzie wypłacanie gotówki oraz korzystanie z wpłatomatów z logo Erste Banku. Dodatkowo w czasie trwania tych prac karty płatnicze klientów chwilowo „znikną” – nie będą widoczne ani w aplikacji mobilnej, ani w serwisie transakcyjnym.
Co będzie działać normalnie?
Mimo szerokiego zakresu prac serwisowych, bank zadbał o utrzymanie podstawowych funkcji płatniczych. Przez cały weekend klienci będą mogli bez przeszkód:
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Płacić kartami fizycznymi w sklepach stacjonarnych.
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Realizować zakupy przy użyciu karty w internecie.
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Wypłacać gotówkę w bankomatach innych sieci niż Erste Bank (również w trakcie niedzielnej przerwy).
Bank apeluje o wcześniejsze zrealizowanie ważnych transakcji, gdyż operacje zlecone w godzinach serwisu nie zostaną przetworzone, a dostęp do poszczególnych funkcji będzie przywracany stopniowo.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.