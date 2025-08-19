WF po nowemu: więcej sportów, mniej wymówek. Co zmieni MEN?
Od września lekcje wychowania fizycznego w polskich szkołach przejdą duże zmiany. Ministerstwo Edukacji chce skończyć z nudą na WF-ie i masowymi zwolnieniami lekarskimi. Nowa podstawa programowa ma sprawić, że zajęcia będą bardziej różnorodne, atrakcyjne i dopasowane do zainteresowań uczniów.
Koniec ze zwolnieniami z WF-u? Nowe zasady od września
Od 1 września 2025 roku uczniów w całej Polsce czekają zmiany na lekcjach wychowania fizycznego. Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała nowe rozporządzenia, które mają sprawić, że WF przestanie kojarzyć się z nudą, stresem i masowymi zwolnieniami lekarskimi. Reforma zakłada większą różnorodność zajęć, testy sprawnościowe w młodszych klasach i nowe obowiązkowe elementy dla starszych uczniów.
Nowa podstawa programowa
Zmiany obejmą wszystkie etapy edukacji – od klas I–III w szkołach podstawowych aż po szkoły policealne. Nowa podstawa programowa stawia na rozwój kompetencji ruchowych i motywowanie młodych ludzi do aktywności fizycznej przez całe życie. Jak podkreśla MEN, WF ma być bliżej codziennego życia i różnych zainteresowań uczniów, a nie tylko powtarzaniem tych samych gier zespołowych.
„Nie każdy lubi siatkówkę. Jedni wolą koszykówkę, inni biegi, jeszcze inni taniec. Musimy dać młodzieży wybór” – mówiła Barbara Nowacka, zapowiadając zmiany.
Co się zmieni na lekcjach WF-u?
Nowa podstawa wprowadza m.in.:
- większy nacisk na edukację włączającą, aby każdy uczeń miał równe szanse w uczestniczeniu w zajęciach,
- edukację w terenie, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności na świeżym powietrzu,
- elementy proekologiczne i aktywność fizyczną przyjazną środowisku,
- świadome korzystanie z nowych technologii wspierających rozwój fizyczny i zdrowotny.
W klasach I–III szkoły podstawowej wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzania testów sprawnościowych – podobnych do tych, które dotąd obowiązywały od IV klasy.
WF po nowemu w starszych klasach
W klasach VII–VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych pojawi się moduł związany z przygotowaniem do testów sprawnościowych wymaganych w rekrutacji do służb mundurowych i innych zawodów wymagających kondycji fizycznej. Dla uczniów szkół średnich ta część programu będzie obowiązkowa.
Pomoc dla nauczycieli
MEN zapowiedziało, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępny będzie specjalny Komentarz metodyczny. Ma on pomóc nauczycielom WF-u w zrozumieniu nowej podstawy programowej i ułatwić wprowadzenie zmian w praktyce.
Reforma wychowania fizycznego ma sprawić, że lekcje WF-u staną się bardziej atrakcyjne, a uczniowie – zamiast szukać zwolnień – będą chętniej uczestniczyć w zajęciach.
