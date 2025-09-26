Więcej pieniędzy od ZUS dla tych dzieci. Prezydent podpisał ustawę
Już od 1 marca 2025 roku dzieci, które pobierają rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zobaczą większe wpływy na swoich kontach. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą waloryzację świadczeń o 5,5 proc., co oznacza realną podwyżkę pieniędzy dla tysięcy rodzin.
Ile zyskają dzieci na podwyżce?
Podwyżka zależy od wysokości renty:
-
przy świadczeniu 1000 zł – wzrost o 55 zł,
-
przy 1500 zł – o 82,50 zł,
-
przy 2000 zł – o 110 zł miesięcznie.
Co ważne, waloryzacja zostanie wprowadzona automatycznie przez ZUS, więc rodzice ani opiekunowie nie muszą składać żadnych wniosków.
Kogo obejmie zmiana?
Nowe przepisy obejmują wszystkie dzieci pobierające rentę rodzinną, niezależnie od wieku – zarówno małoletnich, jak i uczących się lub studiujących do 26. roku życia. Dotyczy to m.in.:
-
dzieci po zmarłym ojcu lub matce,
-
dzieci po obojgu rodzicach,
-
dzieci przysposobionych,
-
wnuków wychowywanych przez dziadków.
Dodatkowe wsparcie dla sierot zupełnych
Dzieci, które straciły oboje rodziców, mogą liczyć również na dodatek dla sieroty zupełnej. Od marca 2025 roku wyniesie on 654,48 zł miesięcznie. Co istotne, każde dziecko otrzymuje całą kwotę świadczenia – nie jest ono dzielone pomiędzy rodzeństwo.
Tego wsparcia nie będzie
Prezydent nie podpisał części ustawy przewidującej jednorazowe wyrównanie w wysokości 2000 zł. Odrzucono również propozycję rekompensaty 15 000 zł za lata zaniżonych świadczeń.
Co to oznacza dla rodzin?
Choć dodatkowe wyrównania nie zostaną wypłacone, waloryzacja i dodatek dla sierot zupełnych oznaczają realne, comiesięczne wsparcie finansowe. W czasach rosnących kosztów życia każda podwyżka świadczenia może być dla rodzin dużym odciążeniem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.