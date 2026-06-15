Wieczorny komunikat dla mieszkańców stolicy. Sprawdź, czy Twoja ulica jest na liście wyłączeń

15 czerwca 2026 19:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni przygotować się na utrudnienia. Operator sieci energetycznej opublikował harmonogram planowanych wyłączeń prądu, które rozpoczną się już dziś i obejmą wybrane ulice stolicy oraz miejscowości na Mazowszu.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Prace są związane z konserwacją i modernizacją infrastruktury energetycznej. W czasie prowadzonych robót część mieszkańców może zostać czasowo pozbawiona dostępu do energii elektrycznej.

Gdzie zabraknie prądu?

Z opublikowanego harmonogramu wynika, że wyłączenia obejmą m.in.:

  • ul. Wolbromską,
  • ul. Gułowską,
  • ul. Henryka Łasaka,
  • ul. Kadetów,
  • ul. Poprawną,
  • ul. Zgodną,
  • ul. Zielony Las,
  • ul. Kuszników,
  • ul. Mochtyńską,
  • ul. Cyklamenów.

W zależności od lokalizacji przerwy w dostawie energii mogą potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin.

Kiedy zaplanowano wyłączenia?

Prace mają rozpocząć się już dziś rano. W harmonogramie znajdują się m.in. terminy:

  • od godz. 7:30 do 13:30,
  • od godz. 8:00 do 13:00,
  • od godz. 8:00 do 16:00,
  • od godz. 9:00 do 15:00.

Część wyłączeń została również zaplanowana na kolejne dni.

Warto przygotować się wcześniej

Operator zaleca, aby przed rozpoczęciem prac:

  • naładować telefony komórkowe i powerbanki,
  • zabezpieczyć urządzenia wymagające stałego zasilania,
  • sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego,
  • ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych tuż przed planowanym wyłączeniem.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby pracujące zdalnie oraz mieszkańcy korzystający z urządzeń medycznych wymagających zasilania.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli mieszkasz w rejonie objętym harmonogramem, warto już teraz sprawdzić dokładne godziny planowanego wyłączenia dla swojej ulicy. Brak prądu może oznaczać problemy z internetem, niedziałające windy, ograniczony dostęp do ciepłej wody w niektórych budynkach oraz utrudnienia w pracy zdalnej.

Jeżeli planujesz dziś ważne spotkania online lub korzystasz z urządzeń wymagających stałego zasilania, przygotuj alternatywne rozwiązanie. Warto również wcześniej naładować telefon i inne niezbędne urządzenia.

Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni śledzić komunikaty operatora energetycznego, ponieważ harmonogram może być aktualizowany w zależności od przebiegu prac.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna