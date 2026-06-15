Wieczorny komunikat dla mieszkańców stolicy. Sprawdź, czy Twoja ulica jest na liście wyłączeń
Mieszkańcy Warszawy i okolic powinni przygotować się na utrudnienia. Operator sieci energetycznej opublikował harmonogram planowanych wyłączeń prądu, które rozpoczną się już dziś i obejmą wybrane ulice stolicy oraz miejscowości na Mazowszu.
Prace są związane z konserwacją i modernizacją infrastruktury energetycznej. W czasie prowadzonych robót część mieszkańców może zostać czasowo pozbawiona dostępu do energii elektrycznej.
Gdzie zabraknie prądu?
Z opublikowanego harmonogramu wynika, że wyłączenia obejmą m.in.:
- ul. Wolbromską,
- ul. Gułowską,
- ul. Henryka Łasaka,
- ul. Kadetów,
- ul. Poprawną,
- ul. Zgodną,
- ul. Zielony Las,
- ul. Kuszników,
- ul. Mochtyńską,
- ul. Cyklamenów.
W zależności od lokalizacji przerwy w dostawie energii mogą potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin.
Kiedy zaplanowano wyłączenia?
Prace mają rozpocząć się już dziś rano. W harmonogramie znajdują się m.in. terminy:
- od godz. 7:30 do 13:30,
- od godz. 8:00 do 13:00,
- od godz. 8:00 do 16:00,
- od godz. 9:00 do 15:00.
Część wyłączeń została również zaplanowana na kolejne dni.
Warto przygotować się wcześniej
Operator zaleca, aby przed rozpoczęciem prac:
- naładować telefony komórkowe i powerbanki,
- zabezpieczyć urządzenia wymagające stałego zasilania,
- sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego,
- ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych tuż przed planowanym wyłączeniem.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby pracujące zdalnie oraz mieszkańcy korzystający z urządzeń medycznych wymagających zasilania.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz w rejonie objętym harmonogramem, warto już teraz sprawdzić dokładne godziny planowanego wyłączenia dla swojej ulicy. Brak prądu może oznaczać problemy z internetem, niedziałające windy, ograniczony dostęp do ciepłej wody w niektórych budynkach oraz utrudnienia w pracy zdalnej.
Jeżeli planujesz dziś ważne spotkania online lub korzystasz z urządzeń wymagających stałego zasilania, przygotuj alternatywne rozwiązanie. Warto również wcześniej naładować telefon i inne niezbędne urządzenia.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni śledzić komunikaty operatora energetycznego, ponieważ harmonogram może być aktualizowany w zależności od przebiegu prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.