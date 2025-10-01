Wielka afera w SOP. Kradzież auta Tuska ma poważne konsekwencje
Kradzież auta Donalda Tuska wstrząsnęła Służbą Ochrony Państwa. Dyrektor i wicedyrektor odpowiedzialni za bezpieczeństwo premiera stracili stanowiska, szef SOP został wysłany na półroczny przymusowy urlop, a cała rodzina szefa rządu objęta została pełną ochroną.
Kradzież auta premiera. W SOP poleciały głowy
Sprawa kradzieży samochodu Donalda Tuska wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi w Służbie Ochrony Państwa. Jak ustalił „Super Express”, konsekwencje zdarzenia są poważne – dyrektor i wicedyrektor zarządu odpowiedzialnego za ochronę szefa rządu zostali natychmiast odwołani, a szef SOP został wysłany na półroczny przymusowy urlop. Cała rodzina premiera została objęta dodatkową ochroną.
Afera wokół zabezpieczenia premiera
Do kradzieży auta miało dojść mimo tego, że samochody należące do najważniejszych osób w państwie są standardowo objęte szczególnymi procedurami bezpieczeństwa. Incydent ujawnił luki w systemie ochrony, co – według źródeł dziennika – oburzyło premiera i jego otoczenie.
Zaraz po nagłośnieniu sprawy rozpoczęto wewnętrzne postępowanie, które zakończyło się błyskawicznymi decyzjami kadrowymi. – To kompromitacja, która nie mogła pozostać bez reakcji – miał powiedzieć jeden z informatorów.
Zmiany w SOP i pełna ochrona rodziny
Premier Donald Tusk miał osobiście naciskać na wzmocnienie ochrony dla siebie i swoich bliskich. Od teraz cała jego rodzina będzie objęta pełnym nadzorem SOP, a funkcjonariusze zostali zobowiązani do wdrożenia nowych procedur.
Dymisje i odsunięcie szefa SOP-u na pół roku to – jak mówią eksperci – najpoważniejsze decyzje kadrowe w tej formacji od lat. Pokazują, że rząd nie zamierza tolerować żadnych uchybień w ochronie najważniejszych osób w państwie.
Skandal, który nie ucichnie szybko
Sprawa już dziś budzi ogromne emocje w mediach i opinii publicznej. Pytania dotyczą nie tylko tego, jak mogło dojść do kradzieży auta szefa rządu, ale też jakie jeszcze luki bezpieczeństwa mogą istnieć w SOP.
Na odpowiedzi trzeba będzie poczekać do oficjalnego komunikatu służb, jednak jedno jest pewne – afera z kradzieżą samochodu Donalda Tuska na długo wpisze się w historię największych wizerunkowych kryzysów SOP.
