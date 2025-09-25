Wielka impreza PGE Narodowym już 27 września. Sprawdź, jak dojechać i nie utknąć w korkach
Warszawa szykuje się na wielką imprezę muzyczną. W sobotę, 27 września, stadion PGE Narodowy zamieni się w największy parkiet taneczny w Polsce podczas wydarzenia „Roztańczony PGE Narodowy”. Organizatorzy spodziewają się dziesiątek tysięcy uczestników, dlatego najlepiej zostawić samochód w domu i wybrać Warszawski Transport Publiczny.
Najlepszy dojazd na Narodowy
Na koncert najłatwiej dotrzeć metrem – pociągi drugiej linii kursują co kilka minut. Dobrym wyborem są też pociągi SKM i Kolei Mazowieckich zatrzymujące się na stacji Warszawa Stadion. Sprawnie dowiozą również tramwaje jadące Mostem Poniatowskiego.
Od godziny 17:00 wjazd ograniczony
Od 17:00 do 20:00 Saska Kępa będzie zamknięta dla większości aut. Wjadą tylko mieszkańcy z identyfikatorem SK, taksówki, pojazdy ZTM i jednoślady. Policja może dodatkowo zdecydować o czasowym zamykaniu ulic, co wpłynie na kursowanie autobusów.
Możliwe objazdy
Jeśli zamknięta zostanie ul. Sokola, autobusy 102, 125 i 202 pojadą przez Targową i Kijowską. Gdy policja wyłączy z ruchu także ul. Zamoyskiego i Zamoście, zmiany obejmą więcej linii – m.in. 135, 146 i 147.
Po koncercie dodatkowe kursy
Po imprezie, aby rozładować tłum, uruchomione zostaną dodatkowe połączenia. Na trasę wyjadą autobusy 509 w stronę Winnicy i Gocławia oraz linia 138 do Bokserskiej. Metro będzie kursować częściej w obu kierunkach. Dodatkowe tramwaje linii 9 i 26 ułatwią powrót z okolic stadionu.
Jak uniknąć chaosu
Najbezpieczniejszym wyborem jest metro i pociągi – dzięki nim ominiemy korki i policyjne blokady. Autobusy i tramwaje też będą kursowały częściej, ale trzeba liczyć się z objazdami.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.