Wielka promocja w Biedronce! 1+1 gratis tylko w niedzielę 31 sierpnia
Biedronka przygotowała dla swoich klientów wyjątkową okazję na zakończenie wakacji. W niedzielę, 31 sierpnia, w ramach akcji „Najtańsza niedziela” sieć oferuje promocję na wszystkie lody na patyku, w rożku, kubeczku, tubce oraz w formie sandwiczy o pojemności do 270 ml. Każdy klient, który zdecyduje się na zakup, otrzyma drugi produkt gratis.
Promocja obejmuje szeroki wybór znanych marek, m.in. Magnum, Big Milk, Kinder, Kostka Śnieżna czy Marletto. Oferta pozwala mieszać dowolnie różne rodzaje lodów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno miłośnicy klasycznych rożków, jak i fani lodów w kubeczku czy popularnych kanapek lodowych.
Warto pamiętać, że promocja jest limitowana. Każdy klient, posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka, może skorzystać z oferty w ramach 4 opakowań dziennie (maksymalnie 2 gratis). Produkty objęte akcją dostępne są do wyczerpania zapasów, co oznacza, że warto się pospieszyć, bo zainteresowanie takimi promocjami zawsze jest bardzo duże.
To świetna okazja, by uzupełnić domową zamrażarkę na końcówkę lata, sprawić radość dzieciom i rodzinie lub po prostu osłodzić sobie niedzielne popołudnie. Biedronka kolejny raz udowadnia, że potrafi przygotować promocję, która przyciąga tysiące klientów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.