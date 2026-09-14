Wielka promocja w Biedronce. Można brać całymi torbami na zapas
Biedronka ruszyła z promocją, która może szczególnie zainteresować miłośników słodyczy kupowanych na wagę. Wybrane cukierki, galaretki i inne słodkości sprzedawane luzem są teraz o 30 proc. tańsze. Akcja rozpoczęła się w poniedziałek, 14 września, i potrwa do soboty, 19 września 2026 roku. Przy większych zakupach różnica w cenie może być już naprawdę odczuwalna.
Początek tygodnia przyniósł w Biedronce kolejną dużą akcję promocyjną. Tym razem sieć przeceniła produkty, które wiele osób kupuje nie na sztuki, lecz na wagę.
Na sklepowych regałach pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe oznaczenia z dużym napisem „30% TANIEJ”. Aktualna oferta Biedronki obowiązuje od 14 do 19 września.
30 proc. taniej. Do wyboru kilka rodzajów słodyczy
Z informacji zamieszczonej bezpośrednio przy produktach wynika, że promocją objęto wybrane słodycze sprzedawane luzem.
Na oznaczeniu akcji wymieniono:
- galaretkę w czekoladzie,
- Mieszankę Krakowską,
- galaretki z nadzieniem Fresh & Fruity,
- krówkę mleczną,
- cukierki Grześki.
Wszystkie produkty sprzedawane są oddzielnie, a rabat wynosi 30 proc.
To szczególnie ciekawa oferta dla osób, które kupują słodycze w większych ilościach – na domowe zapasy, do pracy, na przyjęcie albo po prostu chcą uzupełnić słodką szufladę.
Im większa torba, tym większa oszczędność
W przypadku produktów sprzedawanych na wagę klient sam decyduje, ile chce kupić. Można więc wziąć niewielką porcję albo przygotować większy zapas.
Przy obniżce wynoszącej 30 proc. łatwo policzyć skalę rabatu. Jeżeli słodycze przed promocją kosztowałyby 30 zł, po zastosowaniu 30-procentowej obniżki zapłacilibyśmy 21 zł. Przy wartości 50 zł byłoby to 35 zł, a przy 100 zł – 70 zł.
Ostateczna cena zależy oczywiście od rodzaju produktu, jego wagi i ceny obowiązującej w konkretnym sklepie.
Biedronka zastrzega, że prezentowane wartości obniżek są wartościami maksymalnymi, a ceny mogą różnić się w zależności od placówki.
Jest jeden ważny warunek
Warto przeczytać drobny druk na oznaczeniu promocji.
Do jednego opakowania nie należy wkładać różnych rodzajów cukierków.
Każdy rodzaj słodyczy powinien więc trafić do osobnej torebki. To istotne zwłaszcza przy większych zakupach, kiedy łatwo potraktować stoisko ze słodyczami na wagę jak jeden wspólny miks.
Promocja nie potrwa długo
Akcja rozpoczęła się 14 września i kończy się 19 września 2026 roku. To oznacza, że klienci mają na skorzystanie z niej sześć dni.
Biedronka prowadzi w tym samym terminie także szerszą ofertę promocyjną „od poniedziałku”, która zgodnie z oficjalną stroną sieci obowiązuje od 14 do 19 września.
Przy tego rodzaju promocjach warto jednak pamiętać o dostępności produktów w poszczególnych placówkach. Jeżeli ktoś planuje większy zapas ulubionych słodyczy, najlepiej sprawdzić oznaczenia cenowe bezpośrednio w swoim sklepie.
30 proc. rabatu na produkty sprzedawane na wagę sprawia bowiem, że przy pełniejszej torbie oszczędność rośnie razem z zakupami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.