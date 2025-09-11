Wielka wyprzedaż w Biedronce! Artykuły tańsze nawet o 50%. Polacy ruszą do sklepów tłumnie

11 września 2025

Biedronka przygotowała dla swoich klientów kolejną gigantyczną promocję, która z pewnością przyciągnie tłumy. Od 11 do 17 września 2025 roku w sieci sklepów obowiązuje wyprzedaż artykułów szkolnych i biurowych z rabatem sięgającym aż 50%. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w niezbędne produkty na nowy rok szkolny.

Promocją objęto szeroki asortyment – od artykułów piśmiennych i papierniczych, przez akcesoria plastyczne, aż po piórniki, plecaki, worki czy lampki biurkowe. Klienci, którzy kupią minimum dwa produkty, otrzymają połowę ceny rabatu na każdy z nich. Co ważne, promocja obowiązuje także w namiotach sezonowych, gdzie zwykle można znaleźć największy wybór produktów dla uczniów.

W ofercie nie znalazły się jedynie papier ksero, książki, meble szkolne, bidony i lunch boxy – wszystkie pozostałe produkty można łączyć dowolnie, korzystając z atrakcyjnej zniżki. Limit dzienny wynosi 50 najtańszych produktów dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka.

To świetna okazja, by zaopatrzyć swoje dzieci w potrzebne akcesoria lub uzupełnić domowe zapasy w połowie ceny. Biorąc pod uwagę rosnące koszty wyprawki szkolnej, ta promocja może cieszyć się ogromnym zainteresowaniem i sprawić, że w sklepach pojawią się długie kolejki.

