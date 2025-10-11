Wielka zmiana dla podatników PIT. Ministerstwo ostrzega: czasu coraz mniej!
Od 1 stycznia 2026 roku podatnicy PIT będą musieli prowadzić księgi podatkowe wyłącznie w formie elektronicznej. Ministerstwo Finansów opublikowało trzy rozporządzenia, które wprowadzają największą od lat reformę w rozliczeniach. To początek pełnej cyfryzacji systemu podatkowego w Polsce – i poważne wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy muszą przygotować się na nową rzeczywistość.
Podatnicy PIT, przygotujcie się na rewolucję. Od 2026 roku wszystko w formie elektronicznej
Ministerstwo Finansów opublikowało trzy rozporządzenia, które zmienią sposób prowadzenia dokumentacji podatkowej w Polsce. Od 1 stycznia 2026 roku podatnicy PIT będą musieli prowadzić księgi rachunkowe wyłącznie w formie elektronicznej. To jedna z największych reform w historii systemu rozliczeń — krok w stronę pełnej cyfryzacji, ale też spore wyzwanie dla przedsiębiorców.
Cyfrowa rewolucja w dokumentacji podatkowej
W Dzienniku Ustaw ukazały się trzy akty prawne Ministra Finansów i Gospodarki, które regulują nowe zasady prowadzenia ewidencji podatkowej. Dotyczą one m.in. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz środków trwałych i wartości niematerialnych. Wszystkie wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.
Od tego momentu podatnicy PIT rozliczający się miesięcznie z VAT (składający JPK_V7M) będą musieli prowadzić całą dokumentację przy użyciu specjalnego oprogramowania. Pierwsze przekazanie cyfrowych ksiąg nastąpi w 2027 roku, po zakończeniu roku podatkowego 2026.
Kolejni podatnicy dołączą rok później
Reforma zostanie wprowadzona etapami. Od 2027 roku cyfrowy obowiązek obejmie również przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie (JPK_V7K). W efekcie w ciągu dwóch lat cały system ewidencji księgowej PIT ma zostać w pełni zinformatyzowany.
Resort finansów zapewnia, że nowy system ma uprościć procesy kontrolne i ograniczyć liczbę błędów w rozliczeniach. Urzędy skarbowe będą miały natychmiastowy dostęp do danych, co ma przyspieszyć weryfikację i poprawić przejrzystość finansów.
Firmy muszą zacząć przygotowania już teraz
Eksperci ostrzegają, że na wdrożenie nowych zasad pozostało niewiele czasu. Dostosowanie oprogramowania księgowego, aktualizacja procedur i przeszkolenie pracowników może potrwać kilka miesięcy. Ministerstwo zapowiada publikację szczegółowych wytycznych i wzorów plików elektronicznych jeszcze przed końcem roku.
Warto więc już teraz zapoznać się z treścią rozporządzeń i sprawdzić, czy firmowy system księgowy jest gotowy na cyfrową transformację. Zmiana obejmie nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe firmy i samozatrudnionych, którzy rozliczają się w ramach PIT.
Nowa era rozliczeń — mniej papieru, więcej kontroli
Cyfryzacja ma ograniczyć biurokrację, ale jednocześnie zwiększy zakres kontroli fiskusa. Wszystkie dane będą przekazywane w czasie rzeczywistym, a każda nieścisłość — szybciej wychwytywana. Ministerstwo Finansów przekonuje jednak, że to konieczny krok w stronę nowoczesnego, przejrzystego systemu podatkowego.
W praktyce oznacza to, że już od przyszłego roku papierowe księgi przejdą do historii. A dla przedsiębiorców, którzy nie rozpoczną przygotowań na czas — może to być najtrudniejszy sezon podatkowy od lat.
