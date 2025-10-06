Wielki atak na system urzędu! Służby apelują: natychmiast zmieńcie hasła!
Urząd Miasta w Wadowicach padł ofiarą cyberataku, w wyniku którego hakerzy mogli wykraść dane osobowe mieszkańców i pracowników. Władze ostrzegają przed ryzykiem kradzieży tożsamości i apelują o natychmiastową zmianę haseł, zwłaszcza do kont bankowych.
Władze Wadowic poinformowały mieszkańców o poważnym incydencie cyberbezpieczeństwa, do którego doszło 5 października. Hakerzy zaatakowali infrastrukturę informatyczną urzędu miasta, uzyskując dostęp do baz danych zawierających informacje zarówno o pracownikach magistratu, jak i mieszkańcach gminy. Samorząd ostrzega przed możliwą kradzieżą tożsamości i zaleca pilną zmianę haseł.
Ostrzeżenie dla mieszkańców
W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie miasta podkreślono, że w wyniku ataku zaszyfrowano część danych, a istnieje wysokie ryzyko ich wycieku do Internetu. – Sprawcy mogli wykraść dane osobowe mieszkańców, co stwarza zagrożenie związane z kradzieżą tożsamości – czytamy w oświadczeniu.
Urząd zaleca szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych z nieznanymi numerami oraz sprawdzanie, czy na dane mieszkańców nie zostały złożone wnioski kredytowe. – Zalecamy zmianę haseł do wszystkich możliwych kont – szczególnie do kont bankowych – apelują władze miasta.
Utrudnienia w pracy urzędu
Choć cyberatak nie sparaliżował całkowicie funkcjonowania magistratu, jego skutki są poważne. Urząd Stanu Cywilnego oraz wydziały odpowiedzialne za meldunki i wydawanie dowodów osobistych działają normalnie, ale pozostałe sprawy można obecnie załatwić wyłącznie osobiście. Do odwołania wstrzymano także obsługę kasową – mieszkańcy mogą dokonywać opłat tylko przelewem.
Rzeczniczka urzędu Małgorzata Targosz-Stroch w rozmowie z Radiem Kraków potwierdziła, że część wydziałów nie funkcjonuje, a sprawy przez Internet nie mogą być na razie realizowane.
Zgłoszenie do służb
O cyberataku zostały powiadomione Urząd Ochrony Danych Osobowych, zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego CSIRT NASK oraz policja. Śledczy będą teraz ustalać źródło ataku oraz skalę wycieku danych.
Władze Wadowic apelują do mieszkańców o czujność i monitorowanie swoich kont bankowych. Podkreślają, że sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia środków ostrożności, by zminimalizować ryzyko wykorzystania wykradzionych danych przez cyberprzestępców.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.