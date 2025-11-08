Wielki hit w Action. Klienci wykupują po kilka sztuk. Teraz w promocji
Nowy produkt w sieci Action stał się prawdziwym hitem sprzedażowym. Mowa o lokówko-suszarce 5 w 1 marki ELLE, która łączy w sobie funkcjonalność profesjonalnego sprzętu z przystępną ceną. Teraz w nowej wersji kolorystycznej. Urządzenie kosztuje 79,95 zł, a w wielu sklepach klienci dosłownie wykupują je z półek.
Lokówko-suszarka ELLE 5 w 1 zawiera zestaw końcówek, które pozwalają stworzyć efektowną fryzurę bez konieczności wizyty u fryzjera. W komplecie znajdują się:
• Nasadki do loków Air Wrap – do lewej i prawej strony, wykorzystujące technologię przepływu powietrza, która automatycznie owija pasma włosów wokół końcówki. Dzięki temu można tworzyć loki i fale bez ryzyka przypalenia włosów.
• Głowica susząca – pozwala szybko wysuszyć włosy po umyciu.
• Szczotka do stylizacji – wygładza włosy i nadaje im zdrowy połysk.
• Szczotka do nadawania objętości – idealna do tworzenia pełnych objętości fryzur.
Funkcjonalność i elegancki design
Sprzęt marki ELLE zaprojektowano z myślą o codziennym użytku. Ma mocny silnik, który poradzi sobie nawet z gęstymi włosami, oraz obracający się o 360° kabel, co zapewnia wygodę i swobodę ruchów podczas stylizacji. Urządzenie posiada trzy poziomy temperatury, dzięki czemu można je dopasować do rodzaju włosów – cienkich, normalnych lub grubych.
Dlaczego to hit?
Za niecałe 80 zł klientki otrzymują urządzenie, które pełni funkcję suszenia, prostowania, kręcenia i modelowania. W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych opinii – użytkowniczki chwalą lokówko-suszarkę za lekkość, wygodę i efekty zbliżone do znacznie droższych sprzętów renomowanych marek.
W wielu sklepach Action pojawiły się już braki w magazynach, a obsługa informuje, że dostawy są regularnie uzupełniane, jednak zainteresowanie wciąż nie maleje.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli planujesz zakup tego sprzętu, nie warto zwlekać. Promocja przyciąga tłumy, a lokówko-suszarka ELLE 5 w 1 błyskawicznie znika z półek. Warto zajrzeć do najbliższego sklepu Action, zanim zapasy się skończą.
