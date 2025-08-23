Wielki powrót kultowej polskiej marki! Skandaliczne kulisy jej upadku, kto naprawdę uratował legendę?
Jeszcze niedawno wydawało się, że to koniec. Upadłość Diory Świdnica była niemal przesądzona – zwolniono 115 osób, a zakład pogrążył się w chaosie. Dziś jednak firma przeżywa spektakularny zwrot akcji. Dzięki interwencji Unitry – marki reaktywowanej przez współtwórcę CD Projekt – Diora znów wraca do gry.
Dramatyczny kryzys i cudowne ocalenie
Po masowych zwolnieniach zakład stanął nad przepaścią. Wielu pracowników obawiało się, że legenda polskiego audio zakończy swoją historię. Tymczasem Unitra wyciągnęła pomocną dłoń, przywracając do pracy połowę zwolnionej załogi i stawiając wszystko na ratowanie tradycji. „Największą wartością Diory są ludzie, nie maszyny” – deklarują przedstawiciele nowego inwestora.
Produkcja wraca na pełnych obrotach
W halach ponownie ruszyła produkcja kultowych obudów OM, na które czekały sieci odbiorców z całego świata. Zapotrzebowanie okazało się tak duże, że zabrakło rąk do pracy. Prezes zapewnia, że nikt nie został bez wsparcia – część osób otrzymała świadczenia przedemerytalne, a inni będą mogli wrócić do firmy w ciągu najbliższych miesięcy.
Unitra przejmuje stery
Nowy inwestor nie tylko dzierżawi hale produkcyjne Diory, ale posiada także prawo pierwokupu zakładów. Szybka decyzja syndyka pozwoliła na utrzymanie ciągłości produkcji i dała marce szansę na odbudowę pozycji. W tle trwają wyceny majątku i negocjacje z Agencją Rozwoju Przemysłu, które zdecydują o przyszłości firmy.
Powrót legendarnych produktów
Diora, mimo kryzysu, nie zniknęła z rynku. Flagowe kolumny Polaris czy zestawy Perun – kosztujące nawet kilkanaście tysięcy złotych – powracają do oferty. Choć ceny są wysokie, zarząd nie wyklucza nowych strategii, które mają poszerzyć dostępność produktów i przyciągnąć nowych klientów.
Nowy rozdział w historii polskiej elektroniki
W ostatnich miesiącach padały nawet pomysły, by w halach Diory produkować… okna zamiast sprzętu audio. Dziś wiadomo, że marka nie tylko przetrwała, ale zyskała nową energię i wizję rozwoju. Przyszłość zależy od decyzji ostatecznego wykupu przez Unitra, ale już teraz widać, że Diora znów staje się symbolem polskiej innowacyjności.
To historia o upadku i odrodzeniu – dramat zamienił się w przełom, a Diora Świdnica po raz kolejny udowodniła, że legenda polskiej elektroniki nie da się tak łatwo pogrzebać.
Źródło: money.pl/warszawawpigulce.pl
