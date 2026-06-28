Wielki pożar pod Warszawą. Płonie hala z odpadami przemysłowymi, na miejscu grupa chemiczna
W niedzielę nad ranem w Mszczonowie pod Warszawą wybuchł duży pożar w zakładzie gospodarki odpadami. Ogień objął halę, w której składowane były odpady przemysłowe. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy.
Pożar wybuchł przed świtem
Zgłoszenie o ogniu wpłynęło do strażaków przed godziną 5:00 rano. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie budynek o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. W środku znajdowały się odpady przemysłowe, dlatego do akcji skierowano dodatkowe siły i specjalistów od zagrożeń chemicznych.
Pożar wybuchł na obrzeżach Mszczonowa, w zakładzie zajmującym się gospodarką odpadami.
Przez chwilę normy były przekroczone
Strażacy monitorują jakość powietrza w rejonie pożaru. Według przekazanych informacji przez pewien czas poziom substancji niebezpiecznych przekraczał normy, ale sytuacja zaczęła się stabilizować.
Na miejscu działa grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy, która sprawdza, czy dym i substancje powstające podczas spalania odpadów mogą stanowić zagrożenie dla mieszkańców.
Dym nie idzie w stronę miasta
Służby przekazały, że gęsty dym nie przemieszcza się obecnie w kierunku Mszczonowa. To ważna informacja dla mieszkańców, ponieważ ogranicza bezpośrednie zagrożenie dla zabudowań i centrum miasta.
Ogień nie rozprzestrzenia się, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Dogaszanie hali może potrwać jeszcze kilka godzin.
Akcja jest trudna przez upał
Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków. Działania są wymagające nie tylko ze względu na charakter palących się odpadów, ale także przez wysoką temperaturę powietrza. Ratownicy muszą pracować w bardzo trudnych warunkach.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mieszkańcy Mszczonowa i okolic powinni śledzić oficjalne komunikaty służb i nie zbliżać się do miejsca pożaru. Osoby przebywające w rejonie zadymienia powinny zamknąć okna i ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w pobliżu zakładu, gdzie trwa akcja gaśnicza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.