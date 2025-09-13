Wielki sukces polskiej żołnierki! Julia Szeremeta zdobywa medal mistrzostw świata w boksie!

13 września 2025 22:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska pięściarka i żołnierka Wojska Polskiego, szer. Julia Szeremeta, wywalczyła srebrny medal podczas mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Wicemistrzyni olimpijska z #Paris2024 potwierdza swoją znakomitą formę i nie przestaje zachwycać fanów sportów walki.

Fot. Warszawa w Pigułce

Medal z orłem na piersi

Julia Szeremeta, reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, stanęła na podium po serii emocjonujących walk z najlepszymi zawodniczkami świata. Walcząc pod biało-czerwoną flagą, pokazała ogromne serce do walki, determinację i najwyższy poziom wyszkolenia. Medal zdobyty na mistrzostwach w Liverpoolu to kolejne potwierdzenie jej przynależności do światowej czołówki.

Wojsko Polskie wspiera swoje zawodniczki

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało gratulacje dla szer. Szeremety, podkreślając jej ogromny wkład w promocję polskiego sportu i sił zbrojnych. „Wicemistrzyni olimpijska z #Paris2024 jest wciąż w świetnej formie!” – czytamy w oficjalnym komunikacie. MON zaznaczył także, że Szeremeta jest inspiracją dla innych wojskowych sportowców.

Nadzieja na kolejne medale

Z nadzieją oczekiwane są także walki dwóch innych reprezentantek Wojska Polskiego: st. szer. spec. Agaty Kaczmarskiej i szer. spec. Anety Rygielskiej. Obie zawodniczki znane są z twardego stylu i nieustępliwości. MON wyraziło przekonanie, że „zrobią wszystko, co w ich mocy, by usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego z podium”.

Kobiety w mundurach i rękawicach

Sukces Julii Szeremety pokazuje, jak duże znaczenie mają kobiety w wojsku — nie tylko jako żołnierki, ale również jako ambasadorki siły, charakteru i wartości patriotycznych. Łączenie kariery sportowej z wojskową służbą to nie lada wyzwanie, ale również przykład niezwykłej dyscypliny i poświęcenia.

Co to oznacza dla czytelnika?

To nie tylko sportowy sukces, ale również powód do dumy narodowej. Pokazuje on, że Polska armia stawia nie tylko na siłę militarną, ale i na rozwój osobisty swoich żołnierzy. Dla młodych Polek może to być inspiracja – siła, charakter i pasja mogą iść w parze z mundurem. Szeremeta jest dowodem na to, że można łączyć służbę dla kraju z realizacją własnych marzeń i osiąganiem światowych sukcesów.

