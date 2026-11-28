Wielkie kontrole skarbówki w całym kraju. Ten list może oznaczać kłopoty. Urzędnicy wykryli nieprawidłowości na miliardy złotych
Krajowa Administracja Skarbowa weryfikuje rozliczenia podatników w całej Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują ogromną skalę działań fiskusa. Tylko w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku kontrole celno-skarbowe i podatkowe ujawniły nieprawidłowości na łączną kwotę blisko 5 miliardów złotych. Coraz częściej urzędnicy sprawdzają jednak podatników bez rozpoczynania tradycyjnej kontroli. Pierwszym sygnałem, że fiskus zainteresował się naszymi finansami, może być niepozorny list. Zignorowanie go może mieć poważne konsekwencje.
Skarbówka sprawdza podatników w całej Polsce. Najnowsze dane mówią same za siebie
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską przedstawiło dane dotyczące działań Krajowej Administracji Skarbowej w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku. Wyniki zostały opublikowane w mediach 10 listopada.
W ramach kontroli celno-skarbowych wykryto nieprawidłowości na kwotę blisko 4,1 mld zł. Kolejne 882 mln zł ujawniono w wyniku kontroli podatkowych.
Do końca września przeprowadzono 5823 kontrole podatkowe. Wśród najczęściej sprawdzanych branż znalazły się budownictwo, transport, logistyka oraz sprzedaż produktów spożywczych i wyrobów tytoniowych.
Ministerstwo Finansów wskazuje, że działania urzędników są kierowane przede wszystkim tam, gdzie analiza danych wykazuje zwiększone ryzyko nieprawidłowości.
Ponad 12 milionów weryfikacji. Fiskus zmienił sposób działania
Jeszcze bardziej wymowne są wyniki raportu przygotowanego przez kancelarię MDDP oraz Konfederację Lewiatan, zatytułowanego „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych”.
Z opublikowanych jesienią 2026 roku danych wynika, że w latach 2021–2025 organy podatkowe przeprowadziły ponad 12,4 mln czynności sprawdzających. W ich trakcie wykryto zaległości podatkowe przekraczające łącznie 38,8 mld zł.
W samym 2025 roku wartość ujawnionych w ten sposób zaległości wyniosła niemal 11 mld zł.
Największa część działań dotyczy podatków VAT i PIT. Oznacza to, że zainteresowanie urzędników nie ogranicza się wyłącznie do rozliczeń dużych przedsiębiorstw.
Ten list ze skarbówki może być początkiem poważniejszych problemów
Szczególną uwagę należy zwrócić na pismo zatytułowane „Wezwanie do złożenia wyjaśnień” lub zawierające żądanie przedłożenia określonych dokumentów.
Urząd skarbowy może wysłać takie wezwanie, jeżeli podczas analizy rozliczeń pojawią się wątpliwości dotyczące prawidłowości deklaracji podatkowej.
Podstawę prawną stanowią między innymi art. 274 oraz art. 274a Ordynacji podatkowej.
Podatnik może zostać poproszony o wyjaśnienie rozbieżności, przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do ulgi, uzupełnienie deklaracji lub wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wymaganego zeznania.
Co istotne, otrzymanie takiego pisma nie oznacza jeszcze, że urząd udowodnił naruszenie przepisów. Może chodzić o zwykłą pomyłkę, brakujący dokument lub rozbieżność pomiędzy informacjami pochodzącymi z różnych źródeł.
Jeżeli jednak wyjaśnienia okażą się niewystarczające, sprawa może przerodzić się w bardziej sformalizowane działania organów podatkowych.
Nie tylko przedsiębiorcy mogą znaleźć się w kręgu zainteresowania urzędników
Osoby prywatne również mogą zostać poproszone o przedstawienie dokumentów dotyczących swoich finansów.
Wątpliwości urzędu mogą dotyczyć między innymi:
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niezgłoszonych dochodów z wynajmu mieszkania,
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darowizn pieniężnych od członków rodziny,
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nieprawidłowo rozliczonych ulg podatkowych,
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dochodów uzyskiwanych za granicą,
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sprzedaży nieruchomości przed upływem ustawowego okresu,
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zarobkowej sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych,
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rozbieżności pomiędzy deklarowanymi dochodami a ujawnionymi wydatkami.
Nie oznacza to, że każda sprzedaż w internecie, przelew od rodziców czy zakup drogiego samochodu automatycznie powoduje wszczęcie kontroli.
Znaczenie mają rzeczywisty charakter transakcji, obowiązujące przepisy oraz sposób rozliczenia uzyskanych środków.
Skarbówka coraz częściej sprawdza dokumenty bez wychodzenia z urzędu
Krajowa Administracja Skarbowa oficjalnie potwierdza, że zmienia sposób weryfikowania rozliczeń podatników.
W komunikacie z 10 lutego 2026 roku poinformowała, że w poprzednim roku przeprowadzono blisko 2,64 mln działań służących sprawdzaniu prawidłowości rozliczeń podatkowych.
|Rok
|Wartość nieprawidłowości ustalonych w ramach działań kontrolnych
|2024
|14,76 mld zł
|2025
|19,05 mld zł
Wzrost wyniósł aż 29,1 proc.
Jednocześnie KAS ogranicza liczbę tradycyjnych kontroli podatkowych, zastępując je prostszymi formami weryfikacji.
Urzędnicy mogą analizować deklaracje oraz dostępne im dane, zanim jeszcze podatnik otrzyma pierwszą korespondencję.
Dostałeś takie zawiadomienie? Kontrola może rozpocząć się już po siedmiu dniach
Znacznie poważniejszym dokumentem jest zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
Zgodnie z art. 282b Ordynacji podatkowej kontrola zasadniczo rozpoczyna się po upływie siedmiu dni, lecz przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli urząd nie rozpocznie kontroli w tym okresie, co do zasady konieczne będzie ponowne zawiadomienie podatnika.
W określonych przypadkach przepisy pozwalają również na rozpoczęcie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia.
Do chwili wszczęcia kontroli podatnik może zasadniczo skorygować swoje rozliczenie. Warto więc wykorzystać ten czas na zgromadzenie dokumentacji i sprawdzenie złożonych deklaracji.
Urząd może zainteresować się rozliczeniami sprzed kilku lat
Wielu Polaków uważa, że po zakończeniu roku podatkowego i złożeniu deklaracji PIT sprawa jest definitywnie zamknięta.
Tymczasem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe co do zasady przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Oznacza to, że pod koniec 2026 roku urząd może nadal weryfikować między innymi rozliczenie PIT za 2020 rok, którego termin płatności przypadał w 2021 roku.
Standardowy termin przedawnienia takiego zobowiązania upływa 31 grudnia 2026 roku. Istnieją jednak sytuacje, w których bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany.
Z tego względu nie należy przedwcześnie usuwać dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, otrzymane dochody czy prawo do zastosowanych ulg.
Nie ignoruj listu. Nieodebranie przesyłki nie zawsze chroni przed konsekwencjami
Nieodebranie urzędowej korespondencji nie powoduje automatycznego zakończenia sprawy.
W przypadkach określonych przepisami prawidłowo awizowana przesyłka może zostać uznana za doręczoną, nawet jeśli adresat fizycznie jej nie odebrał.
Podatnik może wówczas stracić możliwość udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu wezwania warto sprawdzić przede wszystkim podstawę prawną pisma, zakres żądanych informacji oraz termin odpowiedzi.
Jeżeli zgromadzenie dokumentów wymaga więcej czasu, warto niezwłocznie skontaktować się z urzędem i wystąpić o przedłużenie terminu, o ile jest to prawnie dopuszczalne.
Urzędnicy mogą zażądać dopłaty podatku wraz z odsetkami
Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że podatnik nie rozliczył prawidłowo swoich dochodów, konsekwencją może być konieczność uregulowania zaległego podatku wraz z odsetkami.
W określonych okolicznościach mogą pojawić się również konsekwencje wynikające z Kodeksu karnego skarbowego.
Nie każda pomyłka oznacza jednak automatycznie mandat czy postępowanie karne skarbowe. Znaczenie mają charakter nieprawidłowości, jej okoliczności oraz działania podjęte przez podatnika.
W przypadku poważniejszych rozbieżności, zwłaszcza dotyczących wysokich kwot, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego.
Przed końcem grudnia warto przejrzeć swoje dokumenty
Koniec roku to dobry moment na uporządkowanie dokumentacji podatkowej, sprawdzenie otrzymanych darowizn, rozliczeń wynajmu, sprzedaży internetowej oraz dokumentów potwierdzających wykorzystane ulgi.
Warto również sprawdzić korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym, jeżeli korzystamy z usługi doręczania pism za jego pośrednictwem.
Najnowsze statystyki pokazują, że fiskus coraz skuteczniej identyfikuje rozbieżności bez konieczności przeprowadzania tradycyjnych kontroli. Podatnik może dowiedzieć się o zainteresowaniu urzędu dopiero wtedy, gdy otrzyma wezwanie do złożenia wyjaśnień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.