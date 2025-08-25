Wielkie promocje w Biedronce do środy 27 sierpnia. Tłumy ruszą na zakupy
Biedronka przygotowała kolejną odsłonę promocji, która obowiązuje do środy, 27 sierpnia. Na klientów czekają atrakcyjne oferty na świeże warzywa, owoce, a także mięso i nabiał. To doskonała okazja, by zaopatrzyć lodówkę i spiżarnię w ulubione produkty w obniżonych cenach.
Owoce i warzywa w cenach nie do przebicia
Wśród najciekawszych promocji znajdziemy m.in. gruszkę klapsę po 4,99 zł/kg, nektarynki za 7,99 zł/kg czy brzoskwinie paraguayo w tej samej cenie. Marchew kosztuje jedynie 1,99 zł/kg, a ziemniaki kupimy za 1,29 zł/kg. Borówki (300 g) kosztują 6,99 zł, a jeżyna (125 g) – 4,99 zł.
Dla wielbicieli sezonowych owoców przygotowano promocję „1+1 gratis” na świeże figi, winogrona jasne bezpestkowe (500 g) oraz pomidory san marzano (300 g). To idealna okazja, aby spróbować czegoś nowego lub zrobić większe zapasy.
Produkty spożywcze na co dzień
W promocji znalazła się także woda Żywiec Zdrój 1,5 l – przy zakupie 12 butelek cena za sztukę wynosi 1,89 zł. Cukier kosztuje 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań, a mleko UHT Mleczna Dolina 3,2% – 1,89 zł przy zakupie sześciu sztuk (po aktywacji oferty w aplikacji).
Na uwagę zasługuje także ser gouda lub podlaski Światowid w cenie 5,69 zł za 300 g przy zakupie trzech sztuk.
Mięso i wędliny
W kategorii mięs klienci znajdą schab wieprzowy za 17,99 zł/kg, a także chude mięso z szynki (500 g) za 5,59 zł przy zakupie dwóch opakowań (po aktywacji oferty w aplikacji). Udo lub podudzie z kurczaka w próżniowym opakowaniu kosztuje 6,49 zł/kg.
Chemia i artykuły domowe
Biedronka nie zapomina też o produktach chemicznych. Persil w dużym opakowaniu (72–80 prań) kupimy w cenie 59,99 zł, a ręczniki kuchenne Queen – przy zakupie paczki zapłacimy o 50% mniej.
Dlaczego warto skorzystać?
Promocje obowiązują tylko do środy, 27 sierpnia, i do wyczerpania zapasów. To świetna okazja, by zaoszczędzić na codziennych zakupach, szczególnie w czasach, gdy ceny żywności i produktów pierwszej potrzeby rosną.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.