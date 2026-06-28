Wielkie zmiany na lotnisku Warszawa-Modlin. Od 30 czerwca podróżni skorzystają z nowego terminala

28 czerwca 2026 18:57 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Podróżni korzystający z lotniska Warszawa-Modlin już za kilka dni odczują dużą zmianę. Od 30 czerwca do użytku zostanie oddany nowy terminal, który ma rozładować tłok, zwiększyć przepustowość portu i poprawić komfort pasażerów. To pierwsza tak duża rozbudowa przestrzeni dla podróżnych od otwarcia lotniska w 2012 roku. 

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Rewolucja na lotnisku Warszawa-Modlin. Już za kilka dni pasażerowie skorzystają z nowego terminala

Podróżni korzystający z lotniska Warszawa-Modlin już wkrótce odczują duże zmiany. Od 30 czerwca do użytku zostanie oddany nowy terminal, który ma rozładować tłok i poprawić komfort obsługi pasażerów. To pierwsza tak duża inwestycja w przestrzeń dla podróżnych od momentu uruchomienia portu.

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Nowy terminal już od 30 czerwca

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin otworzy nową halę pasażerską, z której podróżni będą mogli korzystać od 30 czerwca. Inwestycja ma odpowiedzieć na rosnącą liczbę pasażerów oraz zwiększające się potrzeby przewoźników korzystających z lotniska.

Nowy obiekt ma powierzchnię około 1700 metrów kwadratowych. Przygotowano w nim ponad 200 miejsc siedzących, cztery nowe gate’y oraz strefę handlowo-usługową.

Koniec ścisku na lotnisku?

Władze portu podkreślają, że nowa przestrzeń znacząco poprawi komfort podróżnych. Jak zaznaczył prezes lotniska Jacek Kowalski, jest to pierwsza od otwarcia lotniska w 2012 roku nowa przestrzeń przeznaczona dla pasażerów.

Rozbudowa ma przede wszystkim zmniejszyć tłok w terminalu, który w ostatnich latach stał się jednym z największych problemów portu wraz z rosnącym zainteresowaniem tanimi połączeniami lotniczymi.

To dopiero początek zmian

Przedstawiciele lotniska zapowiadają, że obecna inwestycja nie kończy procesu rozbudowy. Trwają już przygotowania do kolejnego etapu, który zakłada rozbudowę głównego terminala o powierzchnię nawet trzykrotnie większą od właśnie oddawanej części.

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W planach znajduje się również zwiększenie liczby stanowisk postojowych dla samolotów oraz zakup nowoczesnych urządzeń do kontroli bagażu podręcznego, co ma usprawnić odprawę pasażerów.

Coraz więcej osób wybiera Modlin

Rosnąca popularność tanich linii lotniczych sprawia, że lotnisko Warszawa-Modlin każdego roku obsługuje coraz większą liczbę podróżnych. Władze portu podkreślają, że zainteresowanie lotami z Mazowsza stale rośnie, dlatego kolejne inwestycje mają zapewnić sprawniejszą i bardziej komfortową obsługę pasażerów także w kolejnych sezonach.

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