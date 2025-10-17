Wielkie zmiany w edukacji od 2026 roku. Egzamin ósmoklasisty wróci na wiosnę
Egzamin ósmoklasisty może wrócić do kwietnia, a wraz z nim nadejdzie największa od lat reforma polskiej szkoły. Od września 2026 roku uczniów czekają zmiany w programach nauczania, nowe przedmioty i tygodnie projektowe, które mają całkowicie odmienić sposób uczenia się i pracy w klasie.
Od przyszłego roku szkolnego uczniów mogą czekać poważne zmiany. Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który otwiera drogę do powrotu egzaminu ósmoklasisty na kwiecień. To niejedyna modyfikacja — od września 2026 roku w życie wejdzie szeroka reforma programowa pod nazwą „Reforma26. Kompas Jutra”.
Egzamin wcześniej, nowa podstawa programowa
Jak wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji, zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty ma ułatwić organizację nowego roku szkolnego. Egzamin ma wrócić na wiosnę, co pozwoli szkołom szybciej zakończyć rekrutacje i lepiej zaplanować naukę.
Jednocześnie resort zapowiada wdrożenie nowej podstawy programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Zmiany mają jasno określać cele nauczania i efekty, jakie powinni osiągać uczniowie. Reforma obejmie kolejne roczniki stopniowo, począwszy od klas I i IV szkół podstawowych w roku szkolnym 2026/27.
„Kompas Jutra” i nowe metody nauczania
Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśla, że „Reforma26. Kompas Jutra” to jeden z dwóch najważniejszych projektów rządu w dziedzinie oświaty. W szkołach pojawią się nowe metody pracy — m.in. nauczanie praktyczne, interdyscyplinarne projekty i tzw. tygodnie projektowe.
– Uczniowie będą realizować projekty międzyklasowe i zespołowe, ucząc się współpracy i kreatywnego myślenia. Najpierw będzie to rozwiązanie nieobowiązkowe, ale z czasem stanie się częścią programu – zapowiedziała Nowacka.
Stopniowe wdrażanie zmian
Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana etapami. W 2026 roku obejmie klasy I i IV szkół podstawowych, a od 2027 roku – pierwsze klasy szkół ponadpodstawowych. W kolejnych latach reforma będzie rozszerzana na następne roczniki.
Jednocześnie już od 2025 roku uczniowie uczą się dwóch nowych przedmiotów: edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej, które mają przygotować młodych ludzi do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.
Nowy rozdział w polskiej edukacji
Choć Ministerstwo Edukacji podkreśla, że zmiany mają charakter „techniczny”, w praktyce otwierają one nowy etap w polskiej edukacji. Reforma ma uelastycznić system, zwiększyć znaczenie nauki praktycznej i dostosować szkołę do wyzwań współczesnego świata.
