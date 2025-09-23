Wielkie zmiany w sklepach! System kaucyjny rusza już 1 października. Sprawdź, za co NIE dostaniesz zwrotu
Polska wchodzi w nową erę recyklingu. Od 1 października 2025 roku oficjalnie startuje system kaucyjny, który obejmie plastikowe butelki do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki zwrotne do 1,5 litra. Trzeba jednak podkreślić, że będzie to dopiero okres przejściowy – konsumenci nie od razu zobaczą w sklepach oznakowane opakowania objęte kaucją.
Pierwsze produkty ze specjalnym logo systemu pojawią się dopiero w listopadzie i grudniu, a na większą skalę dopiero od początku 2026 roku. Oznacza to, że do końca 2025 roku na półkach wciąż znajdą się butelki i puszki bez oznaczeń, za które kaucja nie będzie zwracana.
Dodatkowo konsumenci muszą zwrócić uwagę na ważną kwestię – nie wszystkie opakowania będą przyjmowane w butelkomatach. Jak pokazuje komunikat na urządzeniach, nie zostaną zaakceptowane:
-
szklane butelki,
-
butelki po oleju,
-
opakowania po jogurtach i mleku.
Oznacza to, że nawet jeśli wyglądają podobnie do tych objętych systemem, zwrot kaucji za nie nie przysługuje.
Eksperci podkreślają, że pełne wdrożenie systemu zajmie jeszcze wiele miesięcy. Realny termin, kiedy Polacy na dobre przyzwyczają się do nowych zasad i będą mogli liczyć na powszechne oznakowania, to początek przyszłego roku, a pełna skala działania – dopiero połowa 2026 roku.
Nowy system ma pomóc ograniczyć ilość odpadów wyrzucanych do środowiska i zwiększyć poziom recyklingu. Jednak dla konsumentów oznacza to przede wszystkim zmianę codziennych nawyków – i konieczność uważnego sprawdzania, które butelki i puszki faktycznie objęte są kaucją.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.