Wielkie zmiany w szkołach od września. Czy rodzice i uczniowie już wiedzą?

1 lipca 2026 16:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek 26 czerwca 2026 roku zakończył się rok szkolny 2025/2026. Uczniowie odetchnęli z ulgą, ale nauczyciele i rodzice wiedzą, że lato to ostatni moment na oswojenie się z tym, co czeka na nich 1 września. Reforma oświaty „Reforma26. Kompas Jutra” wchodzi w decydujący etap – i zmiany, które czekają na pierwszaków oraz czwartoklasistów, są najwazniejsze od lat.

Ławki szkolne symbolizujące szkołę i napis "ważne". Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy plan lekcji dla klas I i IV – to dopiero początek stopniowego wdrożenia

Od 1 września 2026 roku nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania obowiązują w przedszkolach, klasach pierwszych i klasach czwartych szkół podstawowych. Klasy I-III dostaną o godzinę tygodniowo więcej edukacji wczesnoszkolnej. W klasach IV-VI pojawi się przyroda jako nowy przedmiot interdyscyplinarny, łączący w jedną całość biologię, geografię, chemię i fizykę. Będzie realizowana po trzy godziny tygodniowo w każdej klasie, a zajęcia mają być zestawiane w co najmniej dwugodzinnych blokach, żeby umożliwić realizację zadań wymagających więcej czasu. MEN stawia przy tym na doświadczenia i eksperymenty, nie na wkuwanie suchych teorii. Równolegle pojawi się technika, zastępująca dotychczasowe zajęcia praktyczno-techniczne, również w blokach dwugodzinnych.

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Jedna z najbardziej odczuwalnych przez uczniów zmian dotyczy zadań domowych. Nie chodzi tu o ich likwidację – MEN idzie w przeciwnym kierunku: zadania domowe mają być obowiązkowo sprawdzane, a uczniowie muszą otrzymać informację zwrotną. Co więcej, systematyczność ich odrabiania będzie uwzględniana przy wystawianiu ocen. To zmiana o dużym znaczeniu praktycznym, bo w wielu szkołach zadania domowe bywały w ostatnich latach traktowane niejednolicie – jedni nauczyciele sprawdzali skrupulatnie, inni przyznawali, że nie mają na to czasu.

Komórki całkowicie zbanowane

Pełny zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkole wchodzi w życie od 1 września. To zmiana, która wywołuje emocje po obu stronach – zarówno wśród uczniów, jak i rodziców, którzy obawiają się utraty kontaktu z dzieckiem w trakcie dnia. Ministerstwo zapewnia, że szkoły będą zobowiązane zapewnić uczniom inne możliwości kontaktu z rodzicami w nagłych sytuacjach.

Bezpieczeństwo i tydzień projektowy

Co najmniej jedna godzina wychowawcza w miesiącu ma być przeznaczona na rozwijanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożeń – to zmiana, która ma bezpośredni związek z kampanią przygotowania społeczeństwa na sytuacje kryzysowe, prowadzoną równolegle przez rząd i MSWiA. Z czterech do sześciu wzrośnie liczba godzin dyrektorskich w klasach IV-VIII, co da dyrektorom więcej elastyczności w organizowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb konkretnej szkoły. Pojawi się też tydzień projektowy – na razie jako fakultatywny dla klas IV-VIII, od kolejnego roku szkolnego 2027/2028 stanie się obowiązkowy.

E-dziennik bez wyboru i nowe prawa uczniów

Od nowego roku szkolnego ruszy pilotaż centralnego dziennika elektronicznego, który ma zapewnić jednolity i bezpłatny dostęp do funkcji oraz podnieść bezpieczeństwo danych. Pilot obejmie wybrane szkoły, docelowo ma zastąpić komercyjne e-dzienniki, z których szkoły korzystają dziś za opłatą. Pełnoletni uczniowie zyskają nowe prawo: będą mogli sprzeciwić się udostępnianiu swoich ocen i prac rodzicom. Sprzeciw można zgłosić w każdej chwili po ukończeniu 18 lat.

Obiad wegetariański raz w tygodniu i Rzecznik Praw Uczniowskich

W szkolnych stołówkach co najmniej raz w tygodniu musi pojawić się obiad wegetariański. To zmiana, która w Warszawie – gdzie wegetarianizm jest znacznie bardziej powszechny niż w mniejszych miastach – może przejść niemal niezauważona, bo wiele stołówek w stolicy już to oferuje. Nową instytucją będzie Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich oraz obowiązkowe rady szkół z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców w równej liczbie – te ostatnie muszą zostać powołane do 30 września 2026 roku.

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Stołeczne szkoły mają specyficzny kontekst tych zmian. Program „Przyjazna szkoła”, będący kontynuacją wsparcia dla uczniów z Ukrainy, planuje objąć co najmniej 1179 szkół poprzez zatrudnienie minimum 1490 asystentów międzykulturowych. Warszawa, gdzie koncentruje się największa w Polsce społeczność ukraińska, jest bezpośrednim beneficjentem tego programu. Równocześnie wprowadzenie centralnego e-dziennika w stolicy – gdzie część szkół korzysta z różnych, płatnych systemów – oznacza realne oszczędności zarówno dla placówek, jak i dla rodziców zmuszanych dotychczas do logowania się do kilku różnych platform jednocześnie, gdy dzieci uczęszczały do różnych szkół.

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