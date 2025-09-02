Wisła bije kolejne rekordy – dramatycznie niski poziom wody

2 września 2025 11:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary odnotowano zaledwie 6 centymetrów wody. To absolutny rekord i jednocześnie najniższy wynik w historii pomiarów. Eksperci alarmują: tak niskie stany rzeki mogą oznaczać poważne konsekwencje dla mieszkańców stolicy i całego regionu.

Fot. Łukasz/ Warszawa w Pigułce

Rekordowa susza hydrologiczna

Z danych służb wynika, że poziom Wisły spada systematycznie od kilku tygodni. Tegoroczna sytuacja jest wyjątkowo trudna, bo opady były niższe od średniej, a wysokie temperatury i parowanie przyspieszyły proces wysychania rzeki. Hydrolodzy nazywają to suszą hydrologiczną, czyli stanem, w którym rzeki i jeziora tracą naturalne zasoby szybciej, niż mogą je uzupełniać.

Skutki dla mieszkańców i gospodarki

Niski stan Wisły oznacza problemy nie tylko dla środowiska, ale też dla ludzi.

  • Dostawy wody – mniejsza ilość wody w rzece utrudnia proces uzdatniania i może prowadzić do ograniczeń w zaopatrzeniu.

  • Transport rzeczny – barki i statki pasażerskie mają trudności w żegludze, co uderza w turystykę i gospodarkę.

  • Ekosystem – obniżenie poziomu wody to zagrożenie dla ryb i ptaków, które żyją wzdłuż koryta rzeki.

Jak reagują władze?

W Warszawie monitorowane są ujęcia wody i stan rezerw. Na razie nie ma sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców, ale urzędnicy przyznają, że sytuacja jest poważna. Eksperci apelują o oszczędne korzystanie z wody i przypominają, że kryzys klimatyczny będzie powodował częstsze i bardziej dotkliwe susze.

