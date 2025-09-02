Wisła znika na oczach Polaków. Warszawa bije ponury rekord
Wisła w Warszawie osiągnęła historyczne minimum – we wtorkowy poranek poziom wody spadł do zaledwie 5 centymetrów. To absolutny rekord, który paraliżuje transport rzeczny i pokazuje dramatyczną skalę suszy hydrologicznej w Polsce.
Rekordowo niski poziom Wisły. Warszawa notuje historyczny pomiar
We wtorkowy poranek hydrolodzy zanotowali absolutnie najniższy w historii stan wody na Wiśle w Warszawie. Na stacji pomiarowej Warszawa-Bulwary rzeka osiągnęła zaledwie 5 centymetrów. To o jeden centymetr mniej niż poprzedni rekord z 28 sierpnia. Prognozy nie pozostawiają złudzeń – niski poziom wody ma się utrzymać przez kolejne dni.
Wisła bije rekordy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdził, że o godzinie 4:40 we wtorek rzeka osiągnęła historyczne minimum. Tak niskiego poziomu wody nie notowano nigdy wcześniej. Wisła w Warszawie praktycznie odsłania swoje dno, co powoduje poważne utrudnienia w żegludze i transporcie wodnym.
Sytuacja hydrologiczna jest trudna także w innych częściach kraju. Poziom wód poniżej minimum okresowego występuje na ponad 20 stacjach pomiarowych, m.in. na Warcie, Kaczawie, Narwi, Pilicy, Wisłoce czy Nysie Kłodzkiej.
Skutki dla mieszkańców
Niski stan Wisły ma bezpośredni wpływ na życie Warszawy. Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że kursowanie promów rzecznych zostało wstrzymane już 12 sierpnia i pozostaje zawieszone do odwołania.
Eksperci podkreślają, że ekstremalnie niskie poziomy wód to konsekwencja długotrwałej suszy i braku opadów. Jeżeli prognozy się potwierdzą, w kolejnych dniach sytuacja hydrologiczna w centralnej Polsce może być jeszcze trudniejsza.
Ogólnokrajowy problem
Zjawisko nie dotyczy tylko Wisły. IMGW wymienia liczne dopływy i inne rzeki, które notują stany alarmująco niskie. To poważne ostrzeżenie dotyczące skutków zmian klimatycznych i narastającego problemu suszy hydrologicznej.
Hydrolodzy zaznaczają, że w najbliższym czasie poprawa jest mało prawdopodobna. Polska może zmagać się z rekordowo niskimi stanami wód nie tylko na Wiśle, ale i w wielu innych rzekach, co oznacza problemy dla transportu, rolnictwa i całego środowiska.
