Wisłostrada zamknięta, 9 przystanków zawieszone, tramwaje na objazdach. Jak dotrzeć na Wianki i wrócić do domu?

20 czerwca 2026 20:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotę, 20 czerwca od godziny 16:00 do niedzieli, 21 czerwca do godziny 4:00 zamknięty zostaje dla ruchu cały odcinek Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Poniatowskiego. Dziewięć przystanków autobusowych zostanie zawieszonych. Linie 100, 185, N16 jadą objazdami. Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu Trasy W-Z, na objazdy pojadą tramwaje siedmiu linii i cztery linie nocnych autobusów. Planujesz jutrzejsze Wianki? Sprawdź trasę zanim wyjdziesz z domu.

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Co jest zamknięte i kiedy dokładnie

Wisłostrada zamknięta od soboty 20 czerwca godziny 16:00 do niedzieli 21 czerwca godziny 4:00 – na odcinku od ulicy Krasińskiego do Mostu Poniatowskiego. Jedynym wyjątkiem jest możliwość wyjazdu w prawo na Wisłostradę z ulic Grodzkiej i Nowy Zjazd.

Jednocześnie zawieszone zostają następujące przystanki:

  • Boleść 01 i 02
  • Centrum Olimpijskie 01
  • Cytadela 01 i 02
  • Karowa 02
  • Metro Centrum Nauki Kopernik 01 i 02
  • Most Gdański 01 i 02
  • Most Poniatowskiego 05 i 06
  • Podzamcze 01 i 02
  • Sanguszki 01 i 02

Autobusy – trasy objazdowe od godziny 16:00

Linia 100 w kierunku Dworca Centralnego: od skrzyżowania Świętojerska/Bonifraterska/Plac Krasińskich jedzie przez Plac Krasińskich, Miodową, Senatorską, Nowy Przejazd, Aleję Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski i dalej swoją trasą.

Linia 185 zostaje podzielona. Po stronie Żoliborza kursuje między Gwiaździstą a zawrotką przy Centrum Olimpijskim 02 przez Wybrzeże Gdyńskie. Po stronie Mokotowa kursuje między CH Ursynów a Placem Konstytucji przez Solec, Aleję Armii Ludowej i ulicę Waryńskiego. Między obiema połówkami trasy nie ma bezpośredniego połączenia – konieczna przesiadka.

Linia N16 w kierunku Dworca Centralnego przy zamknięciu ulicy Grodzkiej: od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego jedzie Aleją Solidarności, przez Plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską.

Jeśli policja zamknie Trasę W-Z – tramwaje na objazdach

W przypadku dodatkowego zamknięcia Trasy W-Z po zakończeniu imprezy na objazdy zostają skierowane tramwaje siedmiu linii – wszystkie jadą przez Most Gdański zamiast przez centrum:

  • Linia 4: Żerań Wschodni ↔ Wyścigi przez Targową, Ratuszową, Jagiellońską, Starzyńskiego, Most Gdański, Słomińskiego, Międzyparkową i Andersa
  • Linia 13: Cmentarz Wolski ↔ Kawęczyńska-Bazylika przez Aleję Solidarności, Aleję Jana Pawła II, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową i Targową
  • Linia 20: Boernerowo ↔ Żerań FSO przez Aleję Solidarności, Aleję Jana Pawła II, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego i Jagiellońską
  • Linia 23: Nowe Bemowo ↔ Czynszowa przez Aleję Jana Pawła II, Most Gdański, Targową i 11 Listopada
  • Linia 26: Metro Młociny ↔ Wiatraczna przez Aleję Jana Pawła II, Most Gdański, Targową i Grochowską
  • Linia 79: P+R Aleja Krakowska ↔ Gocławek przez Plac Bankowy, Andersa, Most Gdański, Targową i Zieleniecką

Linia 190 (autobus): po stronie Woli zawraca za Muzeum Niepodległości przy Alei Solidarności. Po stronie Pragi Północnej zawraca na wysokości ulicy Ząbkowskiej.

Linie nocne N11, N16, N21, N61 i N71 przekraczają Wisłę Mostem Świętokrzyskim – szczegółowe trasy objazdowe zależą od kierunku jazdy i pętli docelowej.

Po imprezie – dodatkowe kursy metra, tramwajów i autobusów

Po zakończeniu koncertów ZTM zagęszcza kursowanie metra na obu liniach. Dodatkowe tramwaje pojawią się na liniach 1, 4, 23, 26, 28 i 79. Przy przystanku Metro Ratusz-Arsenał 09 czekają dodatkowe autobusy linii 160 w stronę Grodziska i 190 w stronę CH Marki. Przy Dworcu Wileńskim dostępne są dodatkowe kursy linii 160, 190 i 509 w kierunku Winnicy i Gocławia.

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