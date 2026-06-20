Wisłostrada zamknięta, 9 przystanków zawieszone, tramwaje na objazdach. Jak dotrzeć na Wianki i wrócić do domu?
W sobotę, 20 czerwca od godziny 16:00 do niedzieli, 21 czerwca do godziny 4:00 zamknięty zostaje dla ruchu cały odcinek Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Poniatowskiego. Dziewięć przystanków autobusowych zostanie zawieszonych. Linie 100, 185, N16 jadą objazdami. Jeśli policja zdecyduje o zamknięciu Trasy W-Z, na objazdy pojadą tramwaje siedmiu linii i cztery linie nocnych autobusów. Planujesz jutrzejsze Wianki? Sprawdź trasę zanim wyjdziesz z domu.
Co jest zamknięte i kiedy dokładnie
Wisłostrada zamknięta od soboty 20 czerwca godziny 16:00 do niedzieli 21 czerwca godziny 4:00 – na odcinku od ulicy Krasińskiego do Mostu Poniatowskiego. Jedynym wyjątkiem jest możliwość wyjazdu w prawo na Wisłostradę z ulic Grodzkiej i Nowy Zjazd.
Jednocześnie zawieszone zostają następujące przystanki:
- Boleść 01 i 02
- Centrum Olimpijskie 01
- Cytadela 01 i 02
- Karowa 02
- Metro Centrum Nauki Kopernik 01 i 02
- Most Gdański 01 i 02
- Most Poniatowskiego 05 i 06
- Podzamcze 01 i 02
- Sanguszki 01 i 02
Autobusy – trasy objazdowe od godziny 16:00
Linia 100 w kierunku Dworca Centralnego: od skrzyżowania Świętojerska/Bonifraterska/Plac Krasińskich jedzie przez Plac Krasińskich, Miodową, Senatorską, Nowy Przejazd, Aleję Solidarności, Most Śląsko-Dąbrowski i dalej swoją trasą.
Linia 185 zostaje podzielona. Po stronie Żoliborza kursuje między Gwiaździstą a zawrotką przy Centrum Olimpijskim 02 przez Wybrzeże Gdyńskie. Po stronie Mokotowa kursuje między CH Ursynów a Placem Konstytucji przez Solec, Aleję Armii Ludowej i ulicę Waryńskiego. Między obiema połówkami trasy nie ma bezpośredniego połączenia – konieczna przesiadka.
Linia N16 w kierunku Dworca Centralnego przy zamknięciu ulicy Grodzkiej: od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego jedzie Aleją Solidarności, przez Plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską.
Jeśli policja zamknie Trasę W-Z – tramwaje na objazdach
W przypadku dodatkowego zamknięcia Trasy W-Z po zakończeniu imprezy na objazdy zostają skierowane tramwaje siedmiu linii – wszystkie jadą przez Most Gdański zamiast przez centrum:
- Linia 4: Żerań Wschodni ↔ Wyścigi przez Targową, Ratuszową, Jagiellońską, Starzyńskiego, Most Gdański, Słomińskiego, Międzyparkową i Andersa
- Linia 13: Cmentarz Wolski ↔ Kawęczyńska-Bazylika przez Aleję Solidarności, Aleję Jana Pawła II, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową i Targową
- Linia 20: Boernerowo ↔ Żerań FSO przez Aleję Solidarności, Aleję Jana Pawła II, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego i Jagiellońską
- Linia 23: Nowe Bemowo ↔ Czynszowa przez Aleję Jana Pawła II, Most Gdański, Targową i 11 Listopada
- Linia 26: Metro Młociny ↔ Wiatraczna przez Aleję Jana Pawła II, Most Gdański, Targową i Grochowską
- Linia 79: P+R Aleja Krakowska ↔ Gocławek przez Plac Bankowy, Andersa, Most Gdański, Targową i Zieleniecką
Linia 190 (autobus): po stronie Woli zawraca za Muzeum Niepodległości przy Alei Solidarności. Po stronie Pragi Północnej zawraca na wysokości ulicy Ząbkowskiej.
Linie nocne N11, N16, N21, N61 i N71 przekraczają Wisłę Mostem Świętokrzyskim – szczegółowe trasy objazdowe zależą od kierunku jazdy i pętli docelowej.
Po imprezie – dodatkowe kursy metra, tramwajów i autobusów
Po zakończeniu koncertów ZTM zagęszcza kursowanie metra na obu liniach. Dodatkowe tramwaje pojawią się na liniach 1, 4, 23, 26, 28 i 79. Przy przystanku Metro Ratusz-Arsenał 09 czekają dodatkowe autobusy linii 160 w stronę Grodziska i 190 w stronę CH Marki. Przy Dworcu Wileńskim dostępne są dodatkowe kursy linii 160, 190 i 509 w kierunku Winnicy i Gocławia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.