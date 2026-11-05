Wittchen trafia do Lidla od czwartku. Cena torebek może zaskoczyć. Jest 7 wzorów
Lidl przygotował modową niespodziankę na listopad. Od czwartku, 5 listopada, do sklepów trafiają damskie torebki marki Wittchen, znanej z galanterii i dodatków. Za model z ozdobnymi detalami trzeba zapłacić 119,99 zł. Do wyboru jest aż siedem wzorów, a torebki mają dodatkowy pasek, dzięki któremu można nosić je na różne sposoby.
Wittchen w Lidlu od 5 listopada. Torebki za 119,99 zł
W najnowszej gazetce Lidla pojawiła się oferta, która może zainteresować miłośniczki eleganckich dodatków.
Od czwartku, 5 listopada, sieć wprowadza do sprzedaży damskie torebki Wittchen z ozdobnymi detalami.
Cena wynosi 119,99 zł za sztukę.
To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić jesienną garderobę o nowy dodatek bez wydawania kilkuset złotych.
Torebki mają klasyczną, lekko zaokrągloną formę, a ich charakterystycznym elementem są ozdobne detale przypominające metalowe nity.
Na zdjęciu promocyjnym modelka prezentuje czarną torebkę zestawioną z beżowym płaszczem, jasnym swetrem i jeansami.
Aż 7 wzorów. Lidl przygotował kilka wersji kolorystycznych
Zgodnie z informacjami w gazetce w sprzedaży dostępnych będzie siedem wzorów.
Na ilustracjach pokazano między innymi modele w kolorze czarnym, brązowym i szarym.
Niektóre mają wyraźne ozdobne detale, inne bardziej stonowane wykończenie.
Dzięki temu klientki mogą wybrać torebkę pasującą zarówno do codziennych stylizacji, jak i elegantszych zestawów.
Dodatkowy pasek zwiększa możliwości noszenia
Ważnym elementem oferty jest dodatkowy pasek dołączony do torebki.
Pozwala on zmieniać sposób noszenia dodatku w zależności od potrzeb.
Krótszy uchwyt sprawdzi się przy noszeniu na ramieniu, natomiast dodatkowy pasek może być wygodny podczas zakupów czy spacerów.
Taki model można zestawić z płaszczem, kurtką, swetrem lub prostą sukienką.
Czy torebka Wittchen z Lidla jest skórzana?
To ważna informacja dla osób, które zwracają uwagę na materiał wykonania.
Gazetka promocyjna nie wskazuje, że prezentowana torebka została wykonana ze skóry naturalnej.
Nie należy więc zakładać, że jest skórzana wyłącznie na podstawie marki Wittchen.
Przed zakupem warto sprawdzić metkę produktu, na której powinien znajdować się dokładny skład materiałowy.
Ma to znaczenie zarówno dla trwałości, jak i sposobu pielęgnacji.
Pomysł na prezent świąteczny?
Początek listopada to moment, w którym część klientów zaczyna rozglądać się za prezentami na Mikołajki i Boże Narodzenie.
Torebka znanej marki za 119,99 zł może być jedną z propozycji na upominek.
Klasyczna kolorystyka i ozdobne detale sprawiają, że taki dodatek może pasować do różnych stylów ubierania się.
Warto jednak pamiętać, że dostępność konkretnych wzorów może się różnić w poszczególnych sklepach.
Od kiedy można kupić torebki Wittchen w Lidlu?
Oferta rozpoczyna się w czwartek, 5 listopada 2026 roku.
Cena jednej torebki wynosi 119,99 zł.
Gazetka nie podaje w widocznym fragmencie końcowej daty obowiązywania oferty.
Produkty z kolekcji modowych mogą być dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli szukasz nowej torebki na jesień lub zimę, od 5 listopada warto zwrócić uwagę na ofertę Lidla.
Za 119,99 zł można kupić torebkę Wittchen z ozdobnymi detalami i dodatkowym paskiem.
Do wyboru jest siedem wzorów.
Przed zakupem warto sprawdzić materiał wykonania, wymiary oraz jakość wykończenia konkretnego modelu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.