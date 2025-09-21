Wizyta polskiej pary prezydenckiej w „Amerykańskiej Częstochowie”! Odsłonięto pomnik Solidarności.

21 września 2025 21:47 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

 

Polska Para Prezydencka w Amerykańskiej Częstochowie: msza, pomnik i apel do Polonii. Para Prezydencka udała się do Doylestown w Pensylwanii gdzie wzięła udział we Mszy Świętej w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej znanym jako „Amerykańska Częstochowa” i uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Solidarności

Fot. Warszawa w Pigułce

Uroczystości i znaczenie miejsca

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej jest miejscem szczególnym dla Polonii w Stanach Zjednoczonych i dla wszystkich związanych z polską kulturą i historią religijną Obecność Pary Prezydenckiej w tych uroczystościach miała także wymiar symboliczny Pomnik Solidarności poświęcony jest polskim bohaterom walki o niepodległość oraz wartościom jakie niosła Solidarność

Apel do Polonii

Podczas wydarzenia prezydent zwrócił się do Polonii o aktywność obywatelską w USA podkreślił że społeczność polska mieszkająca za oceanem ma znaczący wpływ i nie powinna być niezauważalna Wskazał także na potrzebę, by Polacy uczestniczyli w amerykańskich wyborach i starali się być głosem który się liczy zarówno za granicą jak i w Polsce

Dlaczego to ma znaczenie

Wizyta w „Amerykańskiej Częstochowie” to nie tylko akt patriotyzmu to także ważny sygnał polityczny pokazujący jak silne więzi łączą Polonię ze swoim krajem To mocny gest przypominający że mimo odległości Polacy zachowują pamięć, tradycję i dążenie do wspólnego dobra

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

