Wizz Air zaskakuje pasażerów! Nowe loty w ofercie. Ten kierunek pokochają turyści
Wizz Air ogłosił kolejną ekspansję na polskim rynku. Już w czerwcu 2026 roku samoloty węgierskiego przewoźnika polecą z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania do stolicy Czarnogóry – Podgoricy, a od września także z Poznania do szwajcarskiej Bazylei. Nowe trasy mają jeszcze bardziej umocnić pozycję Wizz Aira w Polsce i poszerzyć ofertę tanich połączeń dla pasażerów.
Wizz Air uruchamia nowe trasy z Polski. Polecimy do Czarnogóry i Szwajcarii
Węgierski przewoźnik Wizz Air kontynuuje dynamiczną ekspansję w Polsce. Linia ogłosiła uruchomienie nowych połączeń z czterech polskich miast do dwóch europejskich destynacji — stolicy Czarnogóry, Podgoricy, oraz szwajcarskiej Bazylei. Pierwsze loty wystartują już w czerwcu 2026 roku.
Nowe kierunki: Podgorica i Bazylea
Wizz Air poinformował, że od czerwca 2026 roku pasażerowie z Wrocławia, Gdańska, Rzeszowa i Poznania będą mogli bezpośrednio polecieć do Podgoricy. Z kolei od 21 września 2026 roku linia uruchomi połączenie z Poznania do Bazylei.
Jako pierwszy wystartuje lot z Rzeszowa – 1 czerwca 2026 roku, następnie 4 czerwca poleci samolot z Poznania, 7 czerwca z Gdańska, a 16 czerwca z Wrocławia.
Połączenia do Czarnogóry będą realizowane kilka razy w tygodniu:
- z Rzeszowa – w poniedziałki, środy i piątki,
- z Gdańska – w poniedziałki, środy, piątki i niedziele,
- z Wrocławia – we wtorki, czwartki, soboty i niedziele,
- z Poznania – w czwartki i niedziele.
Loty z Poznania do Bazylei zaplanowano na poniedziałki, środy i piątki. Wszystkie trasy będą obsługiwane nowoczesnymi samolotami Airbus A321neo, które zużywają mniej paliwa i emitują mniej dwutlenku węgla.
Ekspansja Wizz Aira na polskim rynku
To kolejne ogłoszenie w ramach ofensywy Wizz Aira w Polsce. Linia w ostatnich tygodniach zapowiedziała również nowe połączenia z Wrocławia do Reykjaviku, Dortmundu, Warny, Katanii, Gran Canarii i Ochrydy, a także z Gdańska do Popradu, Tallina, Wilna, Aten i Nicei.
Jak przekazał przewoźnik, do końca 2025 roku liczba samolotów stacjonujących w Polsce wzrośnie do trzech we Wrocławiu i dziewięciu w Gdańsku.
Ponad 11 milionów pasażerów w 2025 roku
Od stycznia do października 2025 roku Wizz Air zrealizował 54 tysiące lotów z i do Polski, przewożąc ponad 11 milionów pasażerów. To blisko 20-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wizz Air, którego flota liczy dziś 244 samoloty Airbus A320 i A321, należy do największych przewoźników w Polsce. Nowe trasy mają umocnić jego pozycję na rynku i zwiększyć dostępność tanich połączeń dla polskich podróżnych.
Jak podkreśla linia, decyzja o uruchomieniu połączeń do Czarnogóry i Szwajcarii to odpowiedź na rosnące zainteresowanie południową Europą i kierunkami oferującymi korzystny stosunek ceny do jakości podróży.
