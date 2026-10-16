Właściciele domów i mieszkań mogą zapłacić więcej. Od stycznia nowe stawki podatku. Niektórych czekają spore wydatki
Właściciele nieruchomości powinni przygotować się na możliwe zmiany w przyszłorocznych rachunkach. Od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać wyższe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Nowe limity obejmą zarówno mieszkania i domy jednorodzinne, jak również działki, garaże i lokale wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Dla części podatników podwyżka będzie symboliczna, ale właściciele większych nieruchomości mogą odczuć znacznie wyższe obciążenie. Wszystko zależy od decyzji lokalnych władz.
Każdego roku miliony Polaków otrzymują z urzędów miast i gmin decyzje określające wysokość podatku od nieruchomości. Choć przy niewielkim mieszkaniu należność zwykle nie stanowi dużego wydatku, sytuacja wygląda inaczej w przypadku domów z rozległymi działkami, wolnostojących garaży czy budynków firmowych.
W 2027 roku samorządy będą mogły sięgnąć po wyższe stawki niż dotychczas. Minister Finansów i Gospodarki ogłosił już nowe granice opodatkowania.
Nowe stawki od 1 stycznia. Właściciele nieruchomości powinni je sprawdzić
Podstawą zmian jest obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 23 lipca 2026 roku, opublikowane w Monitorze Polskim pod pozycją 741.
Dokument ustala maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać w 2027 roku.
W przypadku budynków mieszkalnych górna granica podatku wzrośnie z 1,25 zł do 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
Właściciele gruntów pozostałych, do których mogą zaliczać się działki przy domach jednorodzinnych, muszą liczyć się ze zmianą limitu z 0,77 zł do 0,80 zł za metr kwadratowy.
Z kolei w przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka wyniesie 36,49 zł za metr kwadratowy, zamiast dotychczasowych 35,53 zł.
Wszystkie te kwoty oznaczają dopuszczalną górną granicę, a nie jednakowy podatek dla mieszkańców całej Polski.
Mieszkanie, dom i działka. Ile wyniesie podatek w 2027 roku?
Nowe przepisy pozwalają wyliczyć, jak duża może być należność za poszczególne nieruchomości, jeżeli gmina zdecyduje się zastosować najwyższe dopuszczalne stawki.
Za mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych podatek od samej powierzchni mieszkalnej wyniesie maksymalnie 64,50 zł rocznie.
Przy lokalu o powierzchni 75 metrów kwadratowych kwota wzrośnie do 96,75 zł.
Właściciel domu o powierzchni użytkowej 150 metrów kwadratowych zapłaci za część mieszkalną maksymalnie 193,50 zł, natomiast przy 200 metrach kwadratowych będzie to 258 zł.
Do tych kwot może dojść podatek od gruntu oraz innych opodatkowanych części nieruchomości.
Właśnie dlatego osoby posiadające domy z dużymi działkami mogą otrzymać decyzje na wyższe sumy niż właściciele mieszkań w blokach.
Duża działka może oznaczać kilkaset złotych podatku
W przypadku gruntów pozostałych maksymalny podatek od 2027 roku będzie wynosił 80 groszy za metr kwadratowy.
Dla działki o powierzchni 500 metrów kwadratowych oznacza to 400 zł rocznie.
Jeżeli nieruchomość zajmuje 800 metrów kwadratowych, maksymalna kwota wzrośnie do 640 zł.
Przy powierzchni 1000 metrów kwadratowych będzie to już 800 zł.
W porównaniu z obecnym limitem właściciel takiej tysiącmetrowej działki może zapłacić o 30 zł więcej rocznie, jeżeli w obu latach samorząd stosuje najwyższe dopuszczalne stawki.
Nie każdy grunt jest jednak opodatkowany w ten sposób. Działki rolne i leśne mogą podlegać innym zasadom, zależnie od ich klasyfikacji oraz sposobu wykorzystania.
Właściciele garaży muszą zwrócić uwagę na istotną różnicę
Duże znaczenie dla wysokości podatku ma również rodzaj garażu.
Garaże znajdujące się w budynkach mieszkalnych, objęte zasadami obowiązującymi od 2025 roku, mogą być opodatkowane stawką właściwą dla budynków mieszkalnych.
W 2027 roku jej maksymalna wysokość wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy.
Odmiennie wygląda sytuacja garaży wolnostojących, które są klasyfikowane jako budynki pozostałe.
W ich przypadku dopuszczalna stawka wzrośnie do 12,33 zł za metr kwadratowy.
Oznacza to, że za wolnostojący garaż o powierzchni 25 metrów kwadratowych roczny podatek może wynieść 308,25 zł.
Tymczasem za taką samą powierzchnię garażu opodatkowaną według stawki mieszkalnej maksymalna należność wyniesie 32,25 zł.
Różnica jest więc znacząca, choć o prawidłowej kwalifikacji decydują przepisy i stan konkretnej nieruchomości, a nie wyłącznie jej potoczna nazwa.
Największe obciążenie może spaść na przedsiębiorców
Właściciele nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej mogą odczuć wzrost stawek dużo silniej niż przeciętne gospodarstwo domowe.
Maksymalna kwota podatku za budynki związane z prowadzeniem działalności wzrośnie do 36,49 zł za metr kwadratowy.
Dla lokalu o powierzchni 100 metrów kwadratowych daje to 3649 zł rocznie.
Przy 300 metrach kwadratowych należność może sięgnąć 10 947 zł, natomiast budynek o powierzchni 1000 metrów kwadratowych może zostać objęty podatkiem wynoszącym 36 490 zł.
Jeżeli przedsiębiorca w 2026 roku płacił maksymalną stawkę za taki tysiącmetrowy obiekt, a jego gmina zastosuje najwyższą stawkę również w 2027 roku, różnica wyniesie 960 zł rocznie.
To pokazuje, że pozornie niewielka podwyżka kwoty przypadającej na metr kwadratowy może przełożyć się na znaczne koszty przy dużych powierzchniach.
Nowe limity nie oznaczają automatycznej podwyżki dla wszystkich
Właściciele mieszkań i domów powinni pamiętać o jednym istotnym zastrzeżeniu.
Ogłoszone przez resort finansów kwoty wyznaczają jedynie granice, których samorządy nie mogą przekroczyć.
Faktyczne stawki podatku od nieruchomości są ustalane przez rady gmin i miast.
Może się więc okazać, że w jednej miejscowości właściciele domów zapłacą według najwyższych dopuszczalnych wartości, natomiast w innej samorząd zdecyduje się na niższe obciążenia.
Nie ma zatem podstaw, aby uznać, że każdemu właścicielowi nieruchomości w Polsce od stycznia automatycznie wzrośnie podatek o identyczną wartość.
Ostateczna należność będzie zależała od lokalnych przepisów, kategorii nieruchomości i jej powierzchni.
Kiedy przyjdzie decyzja i do kiedy trzeba zapłacić?
Osoby fizyczne otrzymują zazwyczaj decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości z urzędu miasta lub gminy.
Standardowo należność można regulować w czterech ratach, których terminy przypadają 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Jeżeli roczny podatek nie przekracza 100 zł, płatność odbywa się jednorazowo w terminie pierwszej raty.
W przypadku późniejszego doręczenia decyzji zastosowanie mają odpowiednie zasady dotyczące terminu uregulowania zobowiązania.
Podatnicy powinni także pamiętać o aktualizowaniu informacji przekazywanych do urzędu w przypadku zakupu nieruchomości, rozbudowy domu czy zmian wpływających na sposób opodatkowania.
Od stycznia 2027 roku nowe kwoty. Warto sprawdzić uchwałę swojej gminy
Podwyższenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości oznacza, że samorządy będą miały możliwość zwiększenia wpływów z tego źródła.
Dla właściciela niewielkiego mieszkania różnica względem 2026 roku może wynieść zaledwie kilka złotych.
Znacznie większe kwoty mogą dotyczyć osób posiadających rozległe grunty, wolnostojące garaże lub duże powierzchnie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
Nie należy jednak utożsamiać maksymalnej dopuszczalnej stawki z podatkiem automatycznie należnym w każdej gminie.
Od 1 stycznia 2027 roku limit podatku od budynków mieszkalnych wyniesie 1,29 zł za metr kwadratowy, od gruntów pozostałych 0,80 zł, a od budynków związanych z działalnością gospodarczą 36,49 zł. To, ile rzeczywiście zapłacą mieszkańcy, rozstrzygną uchwały lokalnych samorządów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.