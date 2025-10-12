Właściciele domów w pułapce! Brak jednego dokumentu to pewny mandat.
Właściciele domów muszą mieć ten dokument! Brak go podczas kontroli to pewny mandat. W sezonie grzewczym 2025/2026 każdy właściciel domu jednorodzinnego lub zarządca budynku będzie zobowiązany do posiadania ważnego dokumentu z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem i poważnymi konsekwencjami. Dokument ten nie da się wystawić samodzielnie. Protokoły z przeglądów kominiarskich muszą być wprowadzone do CEEB przez uprawnionego kominiarza. Od września 2023 roku wszystkie takie protokoły muszą być wpisane elektronicznie do rejestru. W urzędzie i w systemie można sprawdzić, czy budynek ma aktualny wpis.
Zamieszanie mieszkańców dotyczy zwłaszcza przejść kontroli. Nadzór budowlany i straże miejskie mają prawo sprawdzić, czy dom ma ważny wpis. Brak dokumentu może być traktowany jako wykroczenie i skutkować mandatem do 500 zł. W postępowaniu sądowym grzywna może być znacznie wyższa.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli masz dom lub zarządzasz budynkiem, sprawdź już dziś, czy twój przegląd kominiarski został wpisany do rejestru CEEB. Poproś kominiarza o protokół lub wydruk dokumentu. Sprawdź status swojego budynku w systemie – mogą to zrobić nawet urzędnicy w czasie kontroli. Jeśli dokumentu brakuje, masz czas uzupełnić wpis, ale ryzyko mandatu staje się realne.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
