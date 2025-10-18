Włoska marka podbija Polskę! Pierwszy sklep już otwarty w Warszawie
Włoska elegancja wkracza do Polski. Marka Dan John, znana z łączenia stylu premium z przystępnymi cenami, otworzyła swój pierwszy butik w Warszawie. To dopiero początek ekspansji — do końca 2025 roku sieć planuje uruchomić 300 sklepów na świecie, a Polska ma być jednym z kluczowych rynków tej modowej ofensywy.
Włoska elegancja wkracza do Polski. Pierwszy butik Dan John już otwarty w Warszawie
Polska stała się kolejnym przystankiem na modowej mapie ekspansji znanej włoskiej marki Dan John, specjalizującej się w odzieży męskiej klasy premium. Sieć, która łączy styl, jakość i przystępne ceny, otworzyła swój pierwszy butik w Warszawie — w centrum handlowym G City Targówek. To dopiero początek ambitnych planów: do końca 2025 roku Dan John chce mieć aż 300 sklepów na świecie, a Polska ma odegrać w tym planie kluczową rolę.
Włoska marka stawia na Warszawę
Oficjalne otwarcie pierwszego sklepu Dan John w Polsce odbyło się 15 października. Marka, która od lat zdobywa uznanie we Włoszech i na zachodnich rynkach, stawia teraz na Europę Środkową. Jej filozofia to połączenie elegancji, funkcjonalności i dostępnego luksusu — stylu, który trafia do nowoczesnych mężczyzn ceniących jakość, wygodę i klasę.
Za rozwój marki w Polsce odpowiada spółka Fashion 1 Poland, która podkreśla, że wejście na nasz rynek to inwestycja długofalowa. – Polska to ważny i perspektywiczny rynek. Chcemy, by Dan John stał się ulubioną marką polskich mężczyzn, którzy szukają stylu i pewności siebie – mówi Krišjānis Caune z Fashion 1 Poland.
Dostępny luksus w praktyce
Włoski brand oferuje pełną gamę produktów dla mężczyzn — od eleganckich garniturów, koszul i marynarek, przez płaszcze, kurtki i spodnie, aż po dodatki i perfumy. Każdy element kolekcji łączy tradycyjne krawiectwo z nowoczesnym designem, a ceny pozostają konkurencyjne w segmencie premium.
Marka stawia na koncepcję „accessible luxury”, czyli luksusu w przystępnej formie. To strategia, która sprawdza się w czasach, gdy klienci chcą wyglądać stylowo, ale niekoniecznie wydawać fortunę.
300 sklepów do końca 2025 roku
Otwarcie butiku w Warszawie to początek szerokiej ofensywy. Dan John planuje uruchomić łącznie 300 sklepów do końca 2025 roku, a Polska ma być jednym z filarów tej ekspansji. W najbliższych miesiącach sieć zamierza otworzyć kolejne placówki w dużych miastach, w tym w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
– Naszym celem jest zbudowanie silnej obecności w całej Europie, a Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków – podkreślają przedstawiciele firmy.
Nowy gracz na rynku mody męskiej
Wejście Dan John do Polski oznacza większą konkurencję w segmencie mody męskiej, w którym dominują takie marki jak Vistula, Bytom czy Reserved Men. Włoska sieć liczy jednak, że jej unikalne połączenie stylu, jakości i przystępnej ceny pozwoli szybko zdobyć serca polskich klientów.
Pierwsze reakcje odwiedzających butik w Warszawie są pozytywne — klienci chwalą elegancki wystrój, obsługę i dopracowaną kolekcję. Włoska marka ma więc szansę na trwałe wpisanie się w krajobraz polskich centrów handlowych.
Włoski szyk, polska publiczność
Debiut Dan John to przykład rosnącego zainteresowania Polską jako rynkiem modowym o dużym potencjale. Dla klientów oznacza to więcej możliwości wyboru i dostęp do światowych trendów bez konieczności wyjazdu za granicę.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.