Wojna cyfrowych gigantów! Zuckerberg zablokował największego rywala, ale ten znalazł zaskakującego sojusznika
Mark Zuckerberg powiedział „dość” i jednym ruchem odciął najgroźniejszego rywala od miliardów użytkowników. Zamiast paniki nadeszła jednak błyskawiczna riposta – potężne miliony popłynęły prosto do kieszeni największego wroga Facebooka. Kto tak naprawdę wygrał na bezprecedensowej blokadzie i jak zmieni to układ sił w sieci?
Meta zamyka drzwi przed TikTokiem. „Nie będziemy promować rywala”
Konflikt na szczycie mediów społecznościowych wszedł w bezwzględną fazę. 8 października 2026 roku koncern Meta podjął radykalną decyzję i całkowicie zablokował koncernowi ByteDance – właścicielowi TikToka – możliwość emitowania płatnych kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie. Ban objął kluczowe rynki globu, w tym Stany Zjednoczone, Kanadę, Japonię, Wietnam, Tajlandię, Indonezję oraz Egipt.
Przedstawiciele imperium Marka Zuckerberga nie owijali sprawy w bawełnę, argumentując, że żadne szanujące się przedsiębiorstwo nie powinno gościć reklam podmiotu, którego jawną strategią jest drenowanie użytkowników z platform Mety. Uderzenie wymierzono nie tylko w aplikację TikToka, ale również w zewnętrznych marketerów i marki direct-to-consumer (D2C), które w swoich kreacjach linkowały do prężnie rozwijającego się TikTok Shopu. Dla Mety, generującej w pierwszym półroczu 2026 roku przychody rzędu 117 miliardów dolarów, rezygnacja z jednego klienta to kropla w morzu, lecz dla branży to wyraźny sygnał: epoka kurtuazji dobiegła końca.
Wielki triumf YouTube’a i Pinteresta. TikTok rozbił bank u konkurencji
Odpowiedź ByteDance okazała się błyskawiczna i brutalnie pragmatyczna. Zamiast spierać się z korporacją z Menlo Park, TikTok natychmiast przekierował wielomilionowe budżety na konta bezpośrednich konkurentów Mety. Raport firmy analitycznej Sensor Tower obnaża spektakularne przesunięcia finansowe, do których doszło w ciągu zaledwie tygodnia od wprowadzenia zakazu.
Prawdziwym beneficjentem sporu stał się należący do Google YouTube – udział TikToka w torcie reklamowym wideo giganta wystrzelił z 9 proc. na początku października do aż 17 proc. zaledwie tydzień później. Równie spektakularny sukces odnotował Pinterest, notując trzykrotny skok wydatków TikToka (z 3 proc. do 9 proc.). Największa rzeka gotówki popłynęła jednak do sieci reklamowych w aplikacjach mobilnych, takich jak Google AdMob – tam trafiło aż 58 proc. całego budżetu promocyjnego chińskiej platformy (wobec skromnych 19 proc. przed zablokowaniem przez Metę). Zdesperowani menedżerowie TikToka zaczęli nawet publicznie na LinkedInie poszukiwać wolnych powierzchni mediowych, byle tylko nie wyhamować tempa pozyskiwania nowych odbiorców.
Najważniejsze wnioski z wielkiego starcia gigantów social mediów
Oto zestawienie kluczowych punktów dotyczących wojny reklamowej Mety i TikToka:
- Ban na Facebooku i Instagramie – Meta zablokowała reklamy TikToka i ByteDance na 7 strategicznych rynkach.
- Rekordowe zyski YouTube’a – udział TikToka w budżetach na platformie wideo wzrósł niemal dwukrotnie (do 17%).
- Eksplozja sieci AdMob – aż 58% wydatków na instalacje aplikacji trafiło do mobilnych sieci Google.
- Potrojenie na Pintereście – dynamiczny wzrost wydatków promocyjnych z 3% do 9%.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.